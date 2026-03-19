Kisah Kekaguman Terbesar Aya Ohori dan Saina Nehwal, 2 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Idolakan Legenda Taufik Hidayat

KISAH kekaguman terbesar Aya Ohori dan Saina Nehwal kepada legenda Indonesia, Taufik Hidayat menarik untuk dibahas. Sebab tak disangka, kehebatan Taufik Hidayat berhasil membuat dua pebulu tangkis cantik dunia itu mengagumi pesonanya.

Bagi Aya Ohori dan Saina Nehwal, Taufik menjadi alasan utama mereka jatuh cinta pada olahraga tepok bulu ini.

1. Terhipnotis Senjata Mematikan sang Maestro

Bagi Saina Nehwal, mantan tunggal putri nomor satu dunia asal India, kekagumannya pada Taufik Hidayat sudah mendarah daging sejak ia masih berusia 10 tahun. Saina tak ragu menyebut Taufik sebagai seniman di atas lapangan.

Baginya, melihat Taufik bertanding adalah menyaksikan perpaduan antara ketampanan dan kemampuan teknis yang luar biasa, terutama pukulan backhand ikonik yang kerap membuat lawan-lawannya mati kutu.

Saina yang telah mengoleksi 24 gelar internasional dan medali perunggu Olimpiade London 2012 ini berkali-kali mengungkapkan rasa hormatnya melalui media sosial.

"Dia adalah pemain favorit saya. Saya suka Taufik karena memiliki pukulan-pukulan yang bagus," ujar Saina Nehwal.

Bagi Saina, gaya bermain Taufik yang elegan namun menghancurkan tetap menjadi standar emas yang sulit ditiru oleh pemain mana pun hingga saat ini.