HOME SPORTS NETTING

Kisah Kekaguman Terbesar Aya Ohori dan Saina Nehwal, 2 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Idolakan Legenda Taufik Hidayat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |20:30 WIB
Mantan tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. (Foto: Instagram/ayatoriiiii)
KISAH kekaguman terbesar Aya Ohori dan Saina Nehwal kepada legenda Indonesia, Taufik Hidayat menarik untuk dibahas. Sebab tak disangka, kehebatan Taufik Hidayat berhasil membuat dua pebulu tangkis cantik dunia itu mengagumi pesonanya.

Bagi Aya Ohori dan Saina Nehwal, Taufik menjadi alasan utama mereka jatuh cinta pada olahraga tepok bulu ini.

1. Terhipnotis Senjata Mematikan sang Maestro

Bagi Saina Nehwal, mantan tunggal putri nomor satu dunia asal India, kekagumannya pada Taufik Hidayat sudah mendarah daging sejak ia masih berusia 10 tahun. Saina tak ragu menyebut Taufik sebagai seniman di atas lapangan.

Baginya, melihat Taufik bertanding adalah menyaksikan perpaduan antara ketampanan dan kemampuan teknis yang luar biasa, terutama pukulan backhand ikonik yang kerap membuat lawan-lawannya mati kutu.

Saina yang telah mengoleksi 24 gelar internasional dan medali perunggu Olimpiade London 2012 ini berkali-kali mengungkapkan rasa hormatnya melalui media sosial.

Saina Nehwal BWF

"Dia adalah pemain favorit saya. Saya suka Taufik karena memiliki pukulan-pukulan yang bagus," ujar Saina Nehwal.

Bagi Saina, gaya bermain Taufik yang elegan namun menghancurkan tetap menjadi standar emas yang sulit ditiru oleh pemain mana pun hingga saat ini.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/40/3207878/saina_nehwal-uAh4_large.jpg
Kisah Mantan Ratu Bulu Tangkis India Saina Nehwal, Pernah Tercatat sebagai Atlet Terkaya di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/40/3207816/ratchanok_intanon-Ng3x_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Seorang Polisi, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207643/taufik_hidayat-jkqb_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis India Prannoy H.S, Kagum hingga Tekun Belajar Meniru Pukulan Backhand Mematikan Khas Taufik Hidayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207636/tony_gunawan-VHi3_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Tony Gunawan, Putuskan Lanjutkan Kuliah Teknik di Amerika Serikat Usai Keluar Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207572/marcus_fernaldi_gideon-WVjx_large.jpg
Kisah Marcus Gideon, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Serius Pikirkan Comeback Usai Dapat Pesan Terakhir dari Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207504/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_jepang_aya_ohori_yang_menjadikan_taufik_hidayat_sebagai_role_model-dxfX_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Jadikan Taufik Hidayat sebagai Role Model dalam Kariernya
