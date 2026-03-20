HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Jepang Aya Ohori, Rival Gregoria Mariska yang Tiba-Tiba Nikahi Atlet asal Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |03:01 WIB
Pasangan pebulu tangkis lintas negara, Aya Ohori dan Ong Yew Sin. (Foto: Instagram/ongyewsin)
KISAH pebulu tangkis Jepang, Aya Ohori yang tiba-tiba menikahi atlet ganda campuran asal Malaysia menarik untuk dibahas. Ya, rival dari tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung itu ternyata diam-diam telah menjalin asmara dengan Ong Yew Sin, bahkan mereka sudah menikah pada Juni 2025 silam.

1. Romansa Lintas Negara

Perjalanan cinta antara Aya Ohori dan Ong Yew Sin merupakan bukti nyata bahwa perbedaan budaya dan kewarganegaraan bukan penghalang bagi sebuah komitmen. Hubungan mereka mulai terendus publik secara perlahan setelah Ohori memutuskan untuk gantung raket pada akhir tahun 2024.

Tak butuh waktu lama bagi Aya Ohori dan Ong Yew Sin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, pada Maret 2025 keduanya resmi bertunangan, hingga akhirnya mengikat janji suci pada 22 Juni 2025.

Melalui unggahan romantis di media sosial, pasangan ini membagikan potret pernikahan mereka yang elegan. Ohori tampil anggun dengan gaun putih tanpa lengan, sementara Yew Sin tampak gagah dalam setelan jas hitam.

Menariknya, Yew Sin sempat berkelakar dalam unggahannya bahwa meski mereka telah belajar beradaptasi dengan gaya hidup dan budaya masing-masing selama bertahun-tahun, mereka tetap sering terlibat pertengkaran kecil layaknya pasangan pada umumnya.

2. Rivalitas Sengit dengan Gregoria Mariska

Di balik kabar bahagianya, bagi pencinta bulu tangkis Tanah Air, nama Aya Ohori akan selalu diingat sebagai salah satu lawan terberat tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Persaingan keduanya di atas lapangan selalu menyajikan tensi tinggi dan adu taktik yang menarik untuk disimak.

 

