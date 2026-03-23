HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Haru Pembalap Muda Moto3 Veda Ega Pratama, Berlatih Skill Motor dari Lapangan Parkir Pasar Sapi Gunungkidul

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |20:09 WIB
Simak kisah haru Veda Ega Pratama berlatih skill mengendarai motor di lapangan parkir pasar (Foto: Instagram/@veda_54)
KISAH haru pembalap muda Moto3 Veda Ega Pratama menarik untuk diulas. Sebab, ia berlatih skill mengendarai sepeda motor dari lapangan parkir Pasar Sapi di Gunungkidul, Yogyakarta!

Veda Ega tengah jadi buah bibir di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilannya naik podium pada balapan Moto3 Brasil 2026 di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Minggu 22 Maret malam WIB.

Jokowi dan Veda Ega Pratama, Istimewa

Pembalap Honda Team Asia itu finis di posisi tiga usai berjuang keras di lima lap terakhir. Ia menjadi pembalap pertama asal Indonesia yang naik podium di ajang balap Grand Prix sepanjang sejarah.

1. Polesan Ayahnya

Kiprah mengkilap Veda itu tidak terlepas dari binaan Sudarmono, ayahnya. Momon –sapaan akrabnya- adalah seorang mantan pembalap. Tidak heran, ia menurunkan bakat ke sang anak.

Kebetulan, Sudarmono juga memiliki sekolah balap di Gunungkidul. Veda, yang mulai tertarik mengendarai motor sejak usia empat tahun, langsung diarahkan untuk menjadi pembalap seperti dirinya.

Menurut pengakuan Sudarmono, ia melatih sang anak secara rutin di lapangan parkir Pasar Hewan Siyonoharjo, Gunungkidul. Veda berlatih di tengah aktivitas jual beli hewan ternak yang mayoritas adalah sapi!

Dari sana, Veda perlahan mencoba kompetisi motocross lalu road race. Ia tekun berlatih di bawah polesan sang ayah. Dukungan penuh keluarga memang sangat penting untuk perkembangannya.

 

