Raih Podium Bersejarah di Moto3 Brasil 2026, Veda Ega: Luar Biasa!

Veda Ega Pratama tak bisa banyak berkata-kata usai mengukir sejarah dengan meraih podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

GOIANIA – Veda Ega Pratama tak bisa banyak berkata-kata usai mengukir sejarah dengan meraih podium di Moto3 Brasil 2026. Pembalap Honda Asia Team itu mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diterimanya.

Veda Ega berjuang habis-habisan untuk finis ketiga di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB. Setelah start dari posisi keempat, ia harus merosot ke urutan 10. Posisinya terkunci di urutan 10 hingga lap ke-12 dari 24.

1. Bendera Merah

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)

Kemudian balapan diwarnai red flag dan dihentikan sementara pada putaran 15 setelah David Almansa terjatuh. Karena belum mencapai 2/3 balapan, maka para pembalap harus melakukan start ulang dengan lima putaran tersisa dengan posisi start berdasarkan klasemen pada lap ke-14.

Balapan yang diulang dalam lima lap tersisa itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Veda Ega. Meski start dari urutan 10, pembalap berusia 17 tahun itu terus menanjak hingga puncaknya sukses menggeser Alvaro Carpe dari posisi ketiga pada putaran terakhir.

2. Sejarah untuk Indonesia

Veda Ega lantas mengamankan posisi ketiga, tepat di belakang duo Aspar, Maximo Quiles dan Marco Morelli. Aksi remaja kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta itu menyita perhatian dunia karena mencetak sejarah baru dalam dunia balap.

Ya, podium ketiga tersebut sekaligus membuat Veda Ega cetak sejarah untuk Indonesia. Pasalnya, ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium dalam ajang balap Grand Prix.

“Luar biasa. Saya telah bekerja dengan baik walaupun mengalami kesulitan dalam balapan sebelum red flag,” kata Veda Ega usai balapan, dikutip Senin (23/3/2026).

“Tapi pada akhirnya saya menyelesaikan balapan dengan finis di posisi ketiga dalam balapan kedua saya. Ini merupakan pencapaian terbaik saya saat ini,” sambung pembalap bernomor motor 9 itu.