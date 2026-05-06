HOME SPORTS MOTOGP

Keuntungan Veda Ega Pratama Menetap di Eropa Selama Moto3 2026 Berlangsung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |07:45 WIB
Veda Ega Pratama mendapat beberapa keuntungan dengan menetap di Eropa selama musim Moto3 2026 berlangsung (Foto: Facebook/Honda Team Asia)
VEDA Ega Pratama memutuskan tinggal di Eropa selama Moto3 2026 berlangsung. Menurut pengamat balapan, Hendry Wibowo, hal tersebut sangat menguntungkan!

Kiprah Veda Ega dalam empat seri pertama Moto3 2026 cukup mencuri perhatian. Ia mampu finis posisi lima di seri Thailand, naik podium di Brasil, dan mengakhiri lomba di urutan enam pada seri Spanyol.

Veda Ega Pratama berlatih di Sirkuit Aspar jelang Moto3 Spanyol 2026 (Foto: Instagram/@circuitaspar)

Sayangnya, Veda gagal finis dalam balapan di Amerika Serikat (AS) karena terjatuh. Pembalap Honda Team Asia itu bangkit dan bisa melesat di Spanyol kendati harus start dari urutan 17.

1. Pilih Menetap di Eropa

Keberhasilan Veda Ega bangkit di Spanyol tak terlepas dari keputusannya menetap di Eropa ketika Moto3 memiliki jeda hingga tiga pekan. Menurut Hendry, hal itu cukup menguntungkan.

Selain adaptasi jadi lebih mudah, pembalap kelahiran Gunungkidul itu juga dimanjakan dengan fasilitas latihan yang terbilang mumpuni. Apalagi, ia menetap di Spanyol, di mana sirkuit untuk balap motor sangat banyak.

“Veda ini memang lebih banyak tinggal di Eropa yang membuatnya juga bisa selalu berlatih, tidak terlalu sulitlah untuk adaptasi setiap (kali) berpindah negara,” papar Hendry dalam program Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone, dikutip Rabu (6/5/2026).

 

