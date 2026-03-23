Kisah Lucu Veda Ega Pratama, Hindari Semprotan Sampanye di Podium hingga Tos dengan Kaleng Minuman Berenergi

KISAH lucu Veda Ega Pratama menghindari semprotan sampanye di podium menarik untuk diulas. Ia bahkan memilih tos dengan menggunakan kaleng minuman berenergi!

Veda Ega mencetak sejarah usai finis ketiga di Moto3 Brasil 2026. Pembalap Honda Team Asia itu naik podium di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

1. Pembalap Indonesia Pertama yang Naik Podium

Keberhasilan Veda Ega terasa semakin manis. Ia menjadi pembalap asal Indonesia pertama yang naik podium di ajang balap Grand Prix di semua kelas!

Kemudian, Veda Ega juga mencatatkan podium pertamanya di kelas Moto3. Padahal, pembalap bernomor motor 9 itu berstatus debutan di Moto3 2026 dan seri Brasil adalah balapan kedua buatnya!

2. Hindari Semprotan Alkohol

Wajar bila Veda Ega mencuri perhatian tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri. Apalagi, aksinya di podium saat selebrasi bersama Maximo Quiles dan Marco Morelli cukup menarik.

Dalam video yang beredar di media sosial, Veda Ega tampak berjalan turun dari podium dan bersembunyi di balik panggung saat Quiles dan Morelli menyemprotkan sampanye. Sebagai seorang Muslim taat, ia paham tidak boleh bersentuhan dengan minuman keras.