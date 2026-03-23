HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Lucu Veda Ega Pratama, Hindari Semprotan Sampanye di Podium hingga Tos dengan Kaleng Minuman Berenergi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |12:08 WIB
Simak kisah lucu Veda Ega Pratama hindari semprotan sampanye di podium Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna (Foto: Instagram/@veda_54)
KISAH lucu Veda Ega Pratama menghindari semprotan sampanye di podium menarik untuk diulas. Ia bahkan memilih tos dengan menggunakan kaleng minuman berenergi!

Veda Ega mencetak sejarah usai finis ketiga di Moto3 Brasil 2026. Pembalap Honda Team Asia itu naik podium di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

1. Pembalap Indonesia Pertama yang Naik Podium

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Keberhasilan Veda Ega terasa semakin manis. Ia menjadi pembalap asal Indonesia pertama yang naik podium di ajang balap Grand Prix di semua kelas!

Kemudian, Veda Ega juga mencatatkan podium pertamanya di kelas Moto3. Padahal, pembalap bernomor motor 9 itu berstatus debutan di Moto3 2026 dan seri Brasil adalah balapan kedua buatnya!

2. Hindari Semprotan Alkohol

Wajar bila Veda Ega mencuri perhatian tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri. Apalagi, aksinya di podium saat selebrasi bersama Maximo Quiles dan Marco Morelli cukup menarik.

Dalam video yang beredar di media sosial, Veda Ega tampak berjalan turun dari podium dan bersembunyi di balik panggung saat Quiles dan Morelli menyemprotkan sampanye. Sebagai seorang Muslim taat, ia paham tidak boleh bersentuhan dengan minuman keras.

 

Veda Ega Pratama Dapat Hadiah Mobil Usai Naik Podium di Moto3 Brasil 2026!
Klasemen Sementara Moto3 2026 Usai Veda Ega Pratama Naik Podium Moto3 Brasil 2026: Melesat ke Posisi 3!
Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Cetak Sejarah Manis Usai Naik Podium di Moto3 Brasil 2026
Hasil Moto3 Brasil 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium, Ukir Sejarah buat Indonesia!
Hasil Kualifikasi Moto3 Brasil 2026: Veda Ega Pratama Posisi 4!
Jelang Moto3 Brasil 2026, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Punya Julukan Baru O’Vedinha
