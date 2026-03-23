Cetak Sejarah Manis di Brasil, Veda Ega Pratama Siap Ramaikan Moto3 Mandalika 2026

KEBERHASILAN Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 menjadi sejarah tersendiri buat Indonesia. Pembalap Honda Team Asia tersebut sukses menampilkan performa impresif dalam dua seri perdana Moto3 2026 yang juga sekaligus musim debutnya.

Ya, Veda sukses menjadi pembalap asal Indonesia pertama yang naik podium di gelaran balap motor Grand Prix. Momen membanggakan itu tercipta usai dirinya finis posisi tiga di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

1. Ditempa di Mandalika

Prestasi ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan motorsport nasional sekaligus mempertegas daya saing talenta Indonesia di panggung global. Veda menunjukkan performa impresif di lintasan yang menantang, dengan konsistensi dan ketangguhan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari proses pembinaan yang telah dijalani secara berjenjang sejak usia dini. Salah satunya adalah pengalaman balap yang intens di Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Veda mulai merasakan atmosfer kompetisi di The Mandalika sejak 2021 melalui ajang Asia Talent Cup sebagai wildcard. Pada musim 2022, ia kembali berlaga dan mencatatkan kemenangan ganda di sirkuit tersebut, sebelum kemudian keluar sebagai juara Asia Talent Cup 2023.

Kemudian, Veda juga aktif berkompetisi di Mandalika Racing Series (MRS), masing-masing pada kelas 250cc pada 2023 dan naik ke kelas 600cc pada 2024. Kiprahnya berlanjut di level internasional dengan meraih posisi runner-up pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025.

Keberhasilan itu menjadi batu loncatan penting sebelum akhirnya menembus ajang Moto3 bersama Honda Team Asia. Dengan banyaknya ajang yang diikuti, menjadikan sirkuit ini sebagai bagian penting dalam pembentukan karier Veda.

Penguatan jalur pembinaan ini juga didukung oleh ekosistem yang terus berkembang di The Mandalika. InJourney bersama ITDC dan MGPA menghadirkan berbagai program pembinaan dan kompetisi berjenjang, salah satunya Mandalika Racing Series yang berkolaborasi dengan Pride Motorsport guna menjaring dan mengembangkan pembalap muda menuju level internasional.

Selain menghadirkan ajang balap kelas dunia, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga diarahkan sebagai sportainment destination yang mengintegrasikan olahraga, hiburan, dan pariwisata dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.