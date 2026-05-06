HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Moto3 Veda Ega Pratama, Punya Rekam Jejak di Sirkuit Le Mans Prancis dan Finis posisi Ke-7

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |04:01 WIB
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
KISAH pembalap Moto3 Veda Ega Pratama yang punya rekam jejak di Sirkuit Le Mans Prancis dan finis posisi ke-7 menarik untuk dibahas. Apalagi setelah menunjukkan aksi luar biasa pada seri sebelumnya di Spanyol, kini sorotan tertuju pada persiapan pembalap Honda Team Asia tersebut menjelang balapan di Sirkuit Le Mans, Prancis, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei mendatang.

Ya, Le Mans bukanlah medan yang asing bagi Veda. Sirkuit legendaris ini menyimpan memori manis yang diharapkan menjadi modal kuat bagi pembalap asal Gunungkidul tersebut untuk kembali menggebrak di kelas ringan kejuaraan dunia balap motor.

1, Memori Manis di Le Mans

Rekam jejak Veda di Prancis bermula dua tahun silam, tepatnya saat ia menjalani musim debut di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Kala itu, Le Mans menjadi saksi kebangkitan Veda setelah ia sempat mengalami kesulitan pada seri pembuka di Jerez.

Datang sebagai pendatang baru, Veda menunjukkan proses adaptasi yang sangat cepat. Pada balapan pertama (Race 1) di Le Mans tahun 2024, ia berhasil mengamankan posisi ke-10.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Namun, performanya semakin memuncak pada balapan kedua (Race 2) di mana Veda berhasil menyentuh garis finis di urutan ketujuh. Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaiknya di sirkuit tersebut hingga saat ini.

Setelah sempat absen di GP Le Mans pada musim 2025, kembalinya Veda ke lintasan Prancis tahun ini membawa ekspektasi tinggi agar ia bisa melampaui catatan impresifnya di masa lalu.

2. Modal Kepercayaan Diri

Veda Ega Pratama menatap GP Prancis 2026 dengan kepercayaan diri yang meluap. Pasalnya, ia baru saja mencatatkan performa luar biasa di Moto3 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez pada akhir April lalu.

 

