Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Cetak Sejarah Manis Usai Naik Podium di Moto3 Brasil 2026

Veda Ega Pratama mencetak sejarah manis buat Indonesia usai naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

GOIANIA – Kisah pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menarik untuk diulas. Sebab, ia berhasil mencetak sejarah manis usai naik podium di Moto3 Brasil 2026.

Veda mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium dalam ajang balap Grand Prix. Ia finis ketiga dalam balapan di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)

“Veda Pratama meraih podium pertamanya di Moto3 dengan finis P3. Pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium Grand Prix,” cuit MotoGP dalam akun X resminya @MotoGP, Minggu (22/3/2026).

1. Start Keempat

Veda Ega yang start dari posisi keempat sebenarnya cukup kesulitan sepanjang balapan. Pembalap kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, itu bahkan harus merosot ke posisi ke-10 hingga balapan memasuki lap ke-12 dari 24.

Kemudian di lap ke-13, David Almansa yang sedang memimpin balapan harus mengalami kecelakaan horor. Insiden tersebut membuat bendera merah berkibar dan balapan dihentikan sementara pada lap ke-15 dari 24.