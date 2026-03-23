Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Cetak Sejarah Manis Usai Naik Podium di Moto3 Brasil 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |03:23 WIB
Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Cetak Sejarah Manis Usai Naik Podium di Moto3 Brasil 2026
Veda Ega Pratama mencetak sejarah manis buat Indonesia usai naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@honda_team_asia)
A
A
A

GOIANIA – Kisah pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menarik untuk diulas. Sebab, ia berhasil mencetak sejarah manis usai naik podium di Moto3 Brasil 2026.

Veda mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium dalam ajang balap Grand Prix. Ia finis ketiga dalam balapan di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)

“Veda Pratama meraih podium pertamanya di Moto3 dengan finis P3. Pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium Grand Prix,” cuit MotoGP dalam akun X resminya @MotoGP, Minggu (22/3/2026).

1. Start Keempat

Veda Ega yang start dari posisi keempat sebenarnya cukup kesulitan sepanjang balapan. Pembalap kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, itu bahkan harus merosot ke posisi ke-10 hingga balapan memasuki lap ke-12 dari 24.

Kemudian di lap ke-13, David Almansa yang sedang memimpin balapan harus mengalami kecelakaan horor. Insiden tersebut membuat bendera merah berkibar dan balapan dihentikan sementara pada lap ke-15 dari 24. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Hasil Moto3 Brasil 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium, Ukir Sejarah buat Indonesia!
Hasil Kualifikasi Moto3 Brasil 2026: Veda Ega Pratama Posisi 4!
Jelang Moto3 Brasil 2026, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Punya Julukan Baru O’Vedinha
Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil 2026: Sanggup Finis Podium?
Finis Kelima di Thailand, Veda Ega Pratama Siap Menggila di Moto3 Brasil 2026!
Media Jerman Sanjung Debut Gemilang Veda Ega Pratama: Rooket Moto3!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement