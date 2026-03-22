JAKARTA – Turnamen Premier Padel 2026 seri Cancún P2 resmi memasuki babak final. Seri ini menghadirkan dua pertandingan puncak yang siap menyajikan duel kelas dunia.

Para pencinta padel dari berbagai negara sudah menantikan siapa yang akan mengangkat trofi juara.

Sorotan utama tentu tertuju pada pasangan Arturo Coello dan Agustín Tapia. Duet yang dijuluki “Golden Boys” ini kembali menunjukkan dominasi mereka di tur Premier Padel.

Di seberang net, pasangan Juan Lebrón dan Leo Augsburger siap memberikan perlawanan sengit. Sepanjang turnamen di Cancún, keduanya tampil impresif dengan kemenangan cepat.

Di sektor putri, pasangan nomor satu dunia Gemma Triay dan Delfina Brea tampil dominan, mereka akan menghadapi Bea González dan Paula Josemaría yang melaju ke final. Seluruh pertandingan dapat disaksikan melalui beIN Sports dan streaming di VISION+ sesuai jadwal berikut: