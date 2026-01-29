Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Generali Hexagon Cup 2026 di Vision+, Pencinta Padel Wajib Nonton!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |12:16 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Generali Hexagon Cup 2026 di Vision+, Pencinta Padel Wajib Nonton!
Simak jadwal dan link live streaming Generali Hexagon Cup 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Turnamen padel beregu paling bergengsi di dunia, Generali Hexagon Cup 2026, kembali hadir dan siap menyuguhkan persaingan elite para bintang padel dunia. Ajang ini akan berlangsung pada 28 Januari hingga 1 Februari 2026, bertempat di Caja Mágica, Madrid, salah satu venue olahraga ikonik di Spanyol. Link nonton bisa diakses dengan klik link di sini.

Generali Hexagon Cup dikenal sebagai turnamen unik yang mempertemukan 8 tim berisi pemain-pemain terbaik dunia, dipadukan dengan konsep hiburan modern, keterlibatan selebritas global, serta atmosfer kompetisi yang berbeda dari turnamen padel pada umumnya.

Atlet padel Indonesia, Zar Lasahido

Turnamen ini menghadirkan format beregu dengan delapan tim yang diisi oleh para pemain top dunia. Nama-nama besar padel internasional dipastikan kembali meramaikan lapangan, menjadikan setiap pertandingan sarat kualitas dan tensi tinggi.

Tak hanya soal pertandingan, Generali Hexagon Cup juga dikenal dengan konsepnya yang menyeluruh mulai dari kehadiran celebrity team owners, aksi Next Gen players, hingga pengalaman hiburan yang ramah keluarga di arena pertandingan.

 

Halaman:
1 2
