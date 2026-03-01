Bintang Padel Dunia Tolito Aguirre Jalin Kolaborasi di Indonesia, Olahraga Padel di Tanah Air Siap Mendunia!

BINTANG padel dunia, Tolito Aguirre, membuat kolaborasi di Indonesia. Ia secara resmi menjalin kemitraan global dengan ISMAYA Group. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan olahraga padel di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Sebagai salah satu atlet padel paling dikenal di dunia saat ini, Tolito Aguirre akan mengenakan logo ISMAYA Group pada jersey kompetisi resminya sepanjang musim 2026, termasuk dalam rangkaian turnamen Premier Padel dan FIP. Kehadiran logo ini bukan sekadar simbol, melainkan penanda bahwa Indonesia mulai mengambil peran lebih besar di panggung padel internasional.

Tolito Aguirre salah satu bintang padel dunia. (Foto: Instagram/@tolito_aguirre)

1. Standar Kompetisi Padel di Indonesia Alami Peningkatan

ISMAYA Group berperan aktif dalam mengembangkan padel di Indonesia dengan meningkatkan standar kompetisi, menghadirkan pemain dan turnamen kelas dunia, serta membina talenta lokal agar siap bersaing di tingkat internasional. Upaya ini diperkuat melalui Social Padel House sebagai platform utama ISMAYA di Asia Tenggara, sebuah inisiatif yang mengintegrasikan sport, culture, wellness, dan lifestyle dalam satu ekosistem terpadu untuk mempercepat pertumbuhan komunitas dan memperkuat posisi kawasan ini di panggung padel global.

Kemitraan ini melanjutkan momentum kunjungan sebelumnya Tolito Aguirre ke Jakarta yang dihadirkan oleh ISMAYA Group dan menjadi headline dalam ajang SPH Superstar Series di Social Padel House Setiabudi pada 24-25 Januari 2026.

Selama dua hari penuh pertandingan kompetitif dan laga eksibisi, Tolito berbagi lapangan dengan para pemain profesional terbaik Asia, termasuk tiga juara Asia Pacific Padel Tour, bersama atlet padel profesional peringkat tertinggi Indonesia serta peraih medali perunggu Tim Nasional Indonesia di FIP Asia Cup. Ajang ini menjadi momen penting bagi komunitas padel Indonesia, menghadirkan energi kelas dunia sekaligus sorotan internasional langsung ke Jakarta.

Langkah ini sekaligus mencerminkan tujuan strategis ISMAYA Group untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam peta padel dunia, mendorong pengembangan talenta dari level akar rumput hingga elite, serta menghubungkan komunitas padel Asia Tenggara yang terus berkembang dengan atlet dan kompetisi kelas dunia.