JAKARTA – Premier Padel 2025 kembali menghadirkan aksi seru melalui seri Barcelona Finals, salah satu momen paling ditunggu di kalender padel dunia. Pertandingan-pertandingan sengit dari babak awal kini mengerucut menuju fase paling menentukan: semifinal dan final.
Barcelona menjadi saksi duel penuh teknik, kecepatan, dan kecerdikan strategi yang semakin panas jelang penutupan turnamen. Reli-reli panjang, smash keras, hingga permainan net yang presisi menjadi tontonan wajib bagi para pecinta padel.
Kini, atmosfer kompetisi kian memuncak — siapa yang akan melangkah ke podium juara? Jadwal Tayang Premier Padel 2025: Barcelona Finals
Jumat, 12 Desember 2025
19.00 WIB | Quarter Finals 4 & 5
23.00 WIB | Quarter Finals 6 & 7
Sabtu, 13 Desember 2025
17.00 WIB | Semifinals 1
22.00 WIB | Semifinals 2