HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |14:32 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Premier Padel 2025 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA Premier Padel 2025 kembali menghadirkan aksi seru melalui seri Barcelona Finals, salah satu momen paling ditunggu di kalender padel dunia. Pertandingan-pertandingan sengit dari babak awal kini mengerucut menuju fase paling menentukan: semifinal dan final.

Para bintang padel dunia akan bertarung demi memperebutkan titel juara. Streaming keseruannya di VISION+ dengan klik di sini

Atlet padel Indonesia, Zar Lasahido

Barcelona menjadi saksi duel penuh teknik, kecepatan, dan kecerdikan strategi yang semakin panas jelang penutupan turnamen. Reli-reli panjang, smash keras, hingga permainan net yang presisi menjadi tontonan wajib bagi para pecinta padel.

Kini, atmosfer kompetisi kian memuncak — siapa yang akan melangkah ke podium juara? Jadwal Tayang Premier Padel 2025: Barcelona Finals

Jumat, 12 Desember 2025

19.00 WIB | Quarter Finals 4 & 5

23.00 WIB | Quarter Finals 6 & 7

Sabtu, 13 Desember 2025

17.00 WIB | Semifinals 1

22.00 WIB | Semifinals 2

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
