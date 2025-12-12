Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+

JAKARTA – Premier Padel 2025 kembali menghadirkan aksi seru melalui seri Barcelona Finals, salah satu momen paling ditunggu di kalender padel dunia. Pertandingan-pertandingan sengit dari babak awal kini mengerucut menuju fase paling menentukan: semifinal dan final.

Para bintang padel dunia akan bertarung demi memperebutkan titel juara. Streaming keseruannya di VISION+ dengan klik di sini.

Barcelona menjadi saksi duel penuh teknik, kecepatan, dan kecerdikan strategi yang semakin panas jelang penutupan turnamen. Reli-reli panjang, smash keras, hingga permainan net yang presisi menjadi tontonan wajib bagi para pecinta padel.

Kini, atmosfer kompetisi kian memuncak — siapa yang akan melangkah ke podium juara? Jadwal Tayang Premier Padel 2025: Barcelona Finals

Jumat, 12 Desember 2025

19.00 WIB | Quarter Finals 4 & 5

23.00 WIB | Quarter Finals 6 & 7

Sabtu, 13 Desember 2025

17.00 WIB | Semifinals 1

22.00 WIB | Semifinals 2