HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2026 Riyadh P1 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |16:10 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2026 Riyadh P1 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Premier Padel 2026 Riyadh P1 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Kompetisi padel kelas dunia, Premier Padel 2026 Riyadh siap memanaskan awal musim dengan deretan pertandingan seru yang akan berlangsung pada 9–14 Februari 2026. Klik link di sini untuk nonton streaming di VISION+. 

Turnamen prestisius ini digelar di Padel Rush Arena, Riyadh, dengan total Prize Money sebesar €479.068. Sejak hari pertama, para atlet terbaik dunia akan langsung saling beradu teknik dan strategi demi mengamankan poin penting menuju puncak ranking dunia. Riyadh P1 menjadi salah satu barometer performa pemain di awal tahun.

Greg Nwokolo serius menjadi atlet padel profesional Okezone

Persaingan di sektor ini diprediksi berlangsung sengit, terutama dalam perebutan tiket menuju semifinal dan final. Rangkaian pertandingan akan dimulai dari babak awal hingga mencapai fase Quarter Finals, Semifinals, dan Final, yang selalu menjadi momen paling ditunggu oleh para penggemar padel dunia. Setiap poin akan sangat menentukan, dan kejutan bisa terjadi kapan saja.

Jadwal Siaran Premier Padel 2026: Riyadh P1 di VISION+

Seluruh pertandingan Premier Padel 2026: Riyadh P1 dapat disaksikan secara langsung melalui channel beIN Sports 2 dan streaming di VISION+, dengan jadwal berikut:

Senin, 9 Februari 2026

16.00 WIB: Day 1

23.00 WIB: Day 1

Selasa, 10 Februari 2026

16.00 WIB: Day 2

23.00 WIB: Day 2

Rabu, 11 Februari 2026

16.00 WIB: Day 3

22.00 WIB: Day 3 (2)

Kamis, 12 Februari 2026

19.00 WIB: Quarter Finals

Jumat, 13 Februari 2026

19.00 WIB: Semifinals

 

