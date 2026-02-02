Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mimpi Mantan Pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo Jadi Atlet Padel Profesional: Bukan Fomo!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |09:45 WIB
Mimpi Mantan Pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo Jadi Atlet Padel Profesional: Bukan Fomo!
Mantan pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo bermimpi menjadi atlet padel profesional. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

MANTAN pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo memiliki mimpi menjadi atlet padel profesional. Alhasil, ia sangat menekuni olahraga tersebut bukan sekadar ikut-ikutan (fomo).

Padel memang sedang naik daun di Indonesia. Terbukti masyarakat berbondong-bondong memadati tempat-tempat padel yang tersebar di banyak tempat di Indonesia.

1. Greg Nwokolo Fokus Pelajari Teknik di Olahraga Padel

Greg Nwokolo serius menjadi atlet padel profesional. (Foto: Okezone/Andri Bagus)
Greg Nwokolo serius menjadi atlet padel profesional. (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Greg Nwokolo mengatakan bermain padel bukan hanya soal menjaga kondisi fisiknya saja setelah pensiun dari sepakbola. Ia mempelajari teknik-teknik bermain padel karena tidak menutup peluang menjadi atlet padel profesional.

"Aku sangat serius. Aku harus lebih belajar lagi. Tapi, kita enggak ada yang tahu. Kalau lihat aku jadi pemain profesional, jangan kaget," kata Greg Nwokolo, Minggu 1 Februari 2026.

"Jadi buat aku bukan fomo. Sebelum padel, aku latihan bola dan fitness untuk jaga badan susah, ketika aku main padel aku lihat turunnya drastis. Bikin mood aku lebih bagus juga," tambah pesepakbola kelahiran Nigeria ini.

2. Intensitas Latihan Tinggi

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan intensitasnya dalam latihan padel memang sangat tinggi setiap harinya. Ia pun dibimbing pelatih agar latihannya bisa memberikan manfaat dan memahami teknik-teknik padel.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/43/3198284/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_generali_hexagon_cup_2026_di_vision-bOly_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Generali Hexagon Cup 2026 di Vision+, Pencinta Padel Wajib Nonton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189439/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_di_vision-AxQ5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/43/3187425/erick_thohir-DlWw_large.jpg
Target Medali Dunia, Menpora Erick Thohir Desak Padel Serahkan Roadmap Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187077/suasana_turnamen_padel_di_wonderball_padel_jakarta-et6w_large.jpg
Sportivitas dan Energi Positif Warnai Gelaran Turnamen Padel 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186301/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025-90n5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Mexico Major di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/40/3180102/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_new_giza_di_vision-8gUo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 New Giza di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement