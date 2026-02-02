Mimpi Mantan Pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo Jadi Atlet Padel Profesional: Bukan Fomo!

MANTAN pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo memiliki mimpi menjadi atlet padel profesional. Alhasil, ia sangat menekuni olahraga tersebut bukan sekadar ikut-ikutan (fomo).

Padel memang sedang naik daun di Indonesia. Terbukti masyarakat berbondong-bondong memadati tempat-tempat padel yang tersebar di banyak tempat di Indonesia.

1. Greg Nwokolo Fokus Pelajari Teknik di Olahraga Padel

Greg Nwokolo serius menjadi atlet padel profesional. (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Greg Nwokolo mengatakan bermain padel bukan hanya soal menjaga kondisi fisiknya saja setelah pensiun dari sepakbola. Ia mempelajari teknik-teknik bermain padel karena tidak menutup peluang menjadi atlet padel profesional.

"Aku sangat serius. Aku harus lebih belajar lagi. Tapi, kita enggak ada yang tahu. Kalau lihat aku jadi pemain profesional, jangan kaget," kata Greg Nwokolo, Minggu 1 Februari 2026.

"Jadi buat aku bukan fomo. Sebelum padel, aku latihan bola dan fitness untuk jaga badan susah, ketika aku main padel aku lihat turunnya drastis. Bikin mood aku lebih bagus juga," tambah pesepakbola kelahiran Nigeria ini.

2. Intensitas Latihan Tinggi

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan intensitasnya dalam latihan padel memang sangat tinggi setiap harinya. Ia pun dibimbing pelatih agar latihannya bisa memberikan manfaat dan memahami teknik-teknik padel.