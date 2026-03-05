Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2026 Gijon P2 di VISION+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |12:16 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2026 Gijon P2 di VISION+, Klik di Sini!
Premier Padel 2026 Gijon P2 dapat disaksikan di VISION+. (Foto: VISION+)
SERI Premier Padel 2026: Gijon P2 siap mengguncang kota pesisir Gijon, Spanyol, pada 1–8 Maret 2026. Bertempat di Palacio de Deportes de la Guia, turnamen kategori P2 ini dapat disaksikan melalui VISION+ dengan klik link di sini.

Dengan total hadiah €264.534 atau setara Rp5,1 miliar, setiap poin terasa begitu berharga. Di fase awal musim seperti ini, konsistensi bisa menjadi pembeda antara kandidat juara dan sekadar penantang. Di sektor pria, sorotan tertuju pada duet papan atas yang tengah bersaing ketat di ranking dunia.

Sementara di sektor wanita, persaingan tak kalah seru, setiap rally panjang dan smash keras bisa mengubah arah pertandingan dalam hitungan detik. Simak jadwal streaming di VISION+

1. Jadwal Siaran Premier Padel 2026: Gijon P2

Seluruh pertandingan dapat disaksikan melalui beIN Sports dan streaming di VISION+ sesuai jadwal berikut:

Selasa, 3 Maret 2026

22.00 WIB: Day 1

Rabu, 4 Maret 2026

16.00 WIB: Day 2

22.00 WIB: Day 2

Kamis, 5 Maret 2026

16.00 WIB: Day 3

22.00 WIB: Day 3

Jumat, 6 Maret 2026

16.00 WIB: Quarter Finals

23.00 WIB: Quarter Finals 2

Sabtu, 7 Maret 2026

18.00 WIB: Semifinals 1

23.00 WIB: Semifinals 2

Minggu, 8 Maret 2026

21.00 WIB: Women’s Final

23.00 WIB: Men’s Final

 

Telusuri berita Sport lainnya
