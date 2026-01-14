Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Shesar Hiren Rhustavito, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kalahkan Lin Dan Secara Rekor Pertemuan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |09:35 WIB
Kisah Shesar Hiren Rhustavito, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kalahkan Lin Dan Secara Rekor Pertemuan
Pebulu tangkis Indonesia Shesar Hiren Rhustavito unggul rekor pertemuan atas Lin Dan. (Foto: Instagram/@shesar94)
A
A
A

KISAH Shesar Hiren Rhustavito menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang unggul head-to-head atas Lin Dan akan diulas Okezone. Secara prestasi, Shesar Hiren Rhustavito mungkin tidak sementereng rekan seangkatannya seperti Anthony Ginting dan Jonatan Christie.

Ketika Jonatan Christie memenangkan medali emas Asian Games 2018 hingga All England 2024, serta Anthony Ginting berjaya di China Open 2018 hingga Singapore Open 2023,  Shesar Hiren Rhustavito hanya jawara turnamen level 100 seperti Vietnam Open 2018 dan Russia Open 2019.

1. Pernah Kalahkan Lin Dan

Lin Dan, salah satu pebulu tangkis tunggal putra yang pernah ada
Lin Dan, salah satu pebulu tangkis tunggal putra yang pernah ada

Namun, ada satu kebanggaan di sepanjang karier Shesar Hiren Rhustavito sebagai pebulu tangkis. Ia tercatat sebagai satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang unggul head-to-head atas Lin Dan di level profesional.

Sepanjang karier, Shesar Hiren Rhustavito hanya sekali bertemu Lin Dan. Uniknya dalam satu-satunya pertemuan itu, Shesar Hiren Rhustavito menang 12-21, 21-15 dan 21-10 atas Lin Dan di 16 besar Thailand 2019.

Kemenangan atas Lin Dan jelas luar biasa bagi Shesar Hiren Rhustavito. Sebab, Lin Dan dicap sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah ada.

Sepanjang kariernya sebagai pebulu tangkis, Lin Dan enam kali memenangkan medali emas BWF World Championships. Ia juga dua kali meraih medali emas Olimpiade, tepatnya pada 2008 dan 2012.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195092/hendra_setiawan_1_dari_pebulu_tangkis_yang_resmi_keluar_dari_pelatnas_pbsi_saat_jago_jagonya_hendrasansan-aHSU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Balik ke Pelatnas PBSI demi Menangkan Gelar yang Belum Diraih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195074/mohammad_ahsan_tegang_dipasangkan_dengan_hendra_setiawan_pbsi-KlvF_large.jpg
Kisah Mohammad Ahsan yang Tegang Dipasangkan Bareng Peraih Medali Emas Olimpiade Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194617/bellaetrix_manuputty_sempat_jajal_jadi_calon_legislatif_manuputtybellaetrix-Wa8M_large.jpg
Kisah Bellaetrix Manuputty, Eks Pebulu Tangkis Supercantik yang Sempat Coba Peruntungan Jadi Calon Legislatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194211/bule_prancis_minta_dinikahi_jonatan_christie_di_final_french_open_2023_jonatanchristiefans97-sxLA_large.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194183/jonatan_christie_dapat_rezeki_10_kali_lipat_setelah_memenangkan_medali_emas_asian_games_2018_jonatanchristieofficial-gtOX_large.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Dapat Rezeki 10 Kali Lipat Setelah Bangun Masjid di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/40/3194011/sony_dwi_kuncoro_pernah_meraih_medali_perunggu_olimpiade_athena_2004_sonydwikuncoro-m8UK_large.jpg
Kisah Sony Dwi Kuncoro Peraih Medali Perunggu Olimpiade Athena 2004, Jejak Sukses Mulai Diikuti sang Anak
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement