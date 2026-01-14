Kisah Shesar Hiren Rhustavito, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kalahkan Lin Dan Secara Rekor Pertemuan

KISAH Shesar Hiren Rhustavito menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang unggul head-to-head atas Lin Dan akan diulas Okezone. Secara prestasi, Shesar Hiren Rhustavito mungkin tidak sementereng rekan seangkatannya seperti Anthony Ginting dan Jonatan Christie.

Ketika Jonatan Christie memenangkan medali emas Asian Games 2018 hingga All England 2024, serta Anthony Ginting berjaya di China Open 2018 hingga Singapore Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito hanya jawara turnamen level 100 seperti Vietnam Open 2018 dan Russia Open 2019.

1. Pernah Kalahkan Lin Dan

Lin Dan, salah satu pebulu tangkis tunggal putra yang pernah ada

Namun, ada satu kebanggaan di sepanjang karier Shesar Hiren Rhustavito sebagai pebulu tangkis. Ia tercatat sebagai satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang unggul head-to-head atas Lin Dan di level profesional.

Sepanjang karier, Shesar Hiren Rhustavito hanya sekali bertemu Lin Dan. Uniknya dalam satu-satunya pertemuan itu, Shesar Hiren Rhustavito menang 12-21, 21-15 dan 21-10 atas Lin Dan di 16 besar Thailand 2019.

Kemenangan atas Lin Dan jelas luar biasa bagi Shesar Hiren Rhustavito. Sebab, Lin Dan dicap sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah ada.

Sepanjang kariernya sebagai pebulu tangkis, Lin Dan enam kali memenangkan medali emas BWF World Championships. Ia juga dua kali meraih medali emas Olimpiade, tepatnya pada 2008 dan 2012.