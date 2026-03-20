Kata-Kata Leo Rolly/Bagas Maulana Jelang Lawan Hariharan Amsakarunan/Arjun Madathil di Perempatfinal Orleans Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |09:55 WIB
Leo dan Bagas siap tempur di perempatfinal Orleans Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
GANDA putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, siap berbenah agar tampil apik di perempatfinal Orleans Masters 2026. Mereka merasa masih banyak kelemahan saat turun di 16 besar Orleand Masters 2026.

Leo/Bagas melaju ke perempatfinal usai menang atas wakil Prancis Baptiste Labarthe/Quentin Ronget dengan skor 21-17 dan 21-16. Laga itu berlangsung di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Kamis 19 Maret 2026 malam WIB.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di Thailand Masters 2026 (Foto: PBSI)

1. Leo/Bagas Tak Tampil Maksimal di 16 Besar Orleans Masters 2026

Leo Rolly Carnando mengaku tidak tampil maksimal di babak 16 besar. Performa di 16 besar akan menjadi evaluasi agar dapat berprestasi di Orleans Masters 2026.

"Hari ini permainan cukup ramai dan saya bermain tidak cukup enak. Sampai akhir juga merasa touch-nya tidak maksimal tapi beruntung mas Bagas bisa mengcover saya dengan baik," kata Leo dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Jumat (20/3/2026).

"Evaluasi main hari ini kalau untuk saya jangan terlalu buru-buru. Memang bolanya di sini kencang jadi harus punya kontrol yang lebih baik," tambah juara Thailand Masters 2026.

2. Ditunggu Lawan Kuat dari India

Pebulu tangkis 24 tahun itu mengatakan ia dan Bagas akan mendapatkan ujian dari Hariharan Amsakarunan/Arjun Madathil Ramachandran di perempatfinal Orleans Masters 2026. Mereka pun tidak boleh lengah dalam laga yang digelar hari ini, Jumat (20/3/2026) sekira pukul 16.50 WIB.

 

