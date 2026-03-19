3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Seorang Polisi, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!

TIGA pebulu tangkis yang tak disangka seorang polisi menarik diulas. Salah satunya bidadari tunggal putri.

Ya, sejumlah atlet tak hanya meniti karier di satu bidang saja. Beberapa atlet juga kerap mengemban status sebagai aparat penegak hukum di negaranya.

Hal ini juga berlaku di bulu tangkis. Beberapa pebulu tangkis dunia ternyata juga mengemban status sebagai polisi. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Seorang Polisi:

1. Ratchanok Intanon

Salah satu pebulu tangkis yang tak disangka seorang polisi adalah Ratchanok Intanon. Dia diketahui bidadari tunggal putri Thailand.

Ratchanok Intanon masih jadi andalan untuk mendulang prestasi bagi Thailand di berbagai kompetisi bergengsi. Salah satu kiprah manis Intanon terlihat di SEA Games 2025. Dia berhasil mempersembahkan 2 medali emas, dari nomor beregu putri dan tunggal putri.

Di balik parasnya yang begitu cantik nan menawan, tak disangka Ratchanok Intanon merupakan seorang polisi. Pada 2023, dia resmi dilantik jadi polisi di Thailand dengan gelar Letnan Kolonel.

Kala itu, situs resmi stasiun televisi Kerajaan Thailand melaporkan Intanon ditugaskan di Departemen Pelatihan, Pusat Pelatihan, Biro Investigasi Pusat. Dikabarkan, Intanon sebenarnya sudah dapat tawaran menjadi polisi wanita di Thailand sebelum 2023.