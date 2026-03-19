HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis India Prannoy H.S, Kagum hingga Tekun Belajar Meniru Pukulan Backhand Mematikan Khas Taufik Hidayat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |04:01 WIB
Legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. (Foto: BWF)
KISAH pebulu tangkis India Prannoy H.S yang mengagumi legenda tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat menarik untuk dibahas. Bahkan saking mengidolakannya, Prannoy mengaku terus belajar agar bisa meniru pukulan backhand mematikan khas Taufik Hidayat.

Ya, pesona sang peraih emas Olimpiade Athena 2004 ini ternyata membekas sangat dalam di hati tunggal putra andalan India, Prannoy HS. Baginya, Taufik bukan sekadar pemain hebat, melainkan sosok yang memiliki kemampuan di luar nalar manusia biasa.

1. Idolai Taufik Hidayat

Prannoy tidak ragu menyebut Taufik Hidayat sebagai salah satu idola terbesar sepanjang masa. Gaya permainan Taufik yang tenang namun mematikan membuat Prannoy merasa sedang menonton seorang Dewa yang sedang beraksi.

Prannoy bahkan menyandingkan aura Taufik dengan legenda kriket India, Sachin Tendulkar, yang dikenal memiliki gaya bermain unik dan selalu enak dipandang.

“Bagi saya, Taufik adalah salah satu idola terbesar di bulu tangkis. Taufik benar-benar membuat bulu tangkis terlihat mudah dengan cara dia bermain. Saya pikir dia bisa menampilkan bulu tangkis sebagai permainan yang mewah tanpa harus mencolok,” ungkap Prannoy dikutip dari laman resmi Olimpiade, Kamis (19/3/2026).

Kekaguman Prannoy berakar dari kemampuan Taufik yang mampu melahirkan pukulan-pukulan ajaib secara reguler tanpa terlihat bersusah payah. Karakteristik inilah yang membuat Prannoy muda selalu terpaku di depan layar setiap kali sang legenda bertanding.

 

Kisah Pebulu Tangkis Tony Gunawan, Putuskan Lanjutkan Kuliah Teknik di Amerika Serikat Usai Keluar Pelatnas PBSI
