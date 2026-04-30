Kisah Pahit Ye Zhaoying, Eks Rival Susy Susanti yang Dibuang China karena Skandal di Olimpiade

KISAH pahit Ye Zhaoying di ajang Olimpiade Sydney 2000 menarik untuk dibahas. Pasalnya eks rival Susy Susanti itu kini dibuang dari China dan hidup dalam pengasingan hanya karena berpegang teguh pada keyakinannya.

Bagi pencinta bulu tangkis era 90-an, nama Ye Zhaoying adalah momok sekaligus legenda. Bersama Susy Susanti dan Bang Soo-hyun, atlet kelahiran Hangzhou ini membentuk tiga srikandi yang mendominasi era keemasan tunggal putri dunia.

Memulai debut peringkat satu dunia pada 1995, Ye mengoleksi deretan gelar bergengsi mulai dari dua trofi Kejuaraan Dunia hingga tiga gelar All England berturut-turut. Namun, di balik kegemilangan prestasi tersebut, tersimpan luka mendalam yang baru terungkap dua dekade kemudian.

1. Skandal Semifinal Olimpiade Sydney 2000

Sisi gelap sistem olahraga China baru benar-benar terkuak saat Ye melakukan wawancara berani dengan media Denmark, TV 2 Sport. Ia membeberkan fakta mengejutkan mengenai medali perunggu yang diraihnya di Olimpiade Sydney 2000.

Ye mengaku diperintahkan oleh jajaran pelatihnya untuk sengaja kalah di babak semifinal melawan rekan senegaranya, Gong Zhichao. Alasannya murni demi taktik, Gong dianggap lebih memiliki peluang besar untuk menumbangkan wakil tuan rumah, Camilla Martin, di partai final.

Ye pun menyerah dua gim langsung kepada Gong. Ia mengenang betapa berat beban mental saat itu, di mana jika ia nekat menang di semifinal namun gagal meraih emas di final, seluruh China akan melabelinya sebagai pengkhianat.