HOME SPORTS NETTING

Kisah Pahit Ye Zhaoying, Eks Rival Susy Susanti yang Dibuang China karena Skandal di Olimpiade

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |09:21 WIB
Legenda bulu tangkis asal China, Ye Zhaoying. (Foto: Instagram/ye_zhaoying)
KISAH pahit Ye Zhaoying di ajang Olimpiade Sydney 2000 menarik untuk dibahas. Pasalnya eks rival Susy Susanti itu kini dibuang dari China dan hidup dalam pengasingan hanya karena berpegang teguh pada keyakinannya.

Bagi pencinta bulu tangkis era 90-an, nama Ye Zhaoying adalah momok sekaligus legenda. Bersama Susy Susanti dan Bang Soo-hyun, atlet kelahiran Hangzhou ini membentuk tiga srikandi yang mendominasi era keemasan tunggal putri dunia.

Memulai debut peringkat satu dunia pada 1995, Ye mengoleksi deretan gelar bergengsi mulai dari dua trofi Kejuaraan Dunia hingga tiga gelar All England berturut-turut. Namun, di balik kegemilangan prestasi tersebut, tersimpan luka mendalam yang baru terungkap dua dekade kemudian.

1. Skandal Semifinal Olimpiade Sydney 2000

Sisi gelap sistem olahraga China baru benar-benar terkuak saat Ye melakukan wawancara berani dengan media Denmark, TV 2 Sport. Ia membeberkan fakta mengejutkan mengenai medali perunggu yang diraihnya di Olimpiade Sydney 2000.

Ye mengaku diperintahkan oleh jajaran pelatihnya untuk sengaja kalah di babak semifinal melawan rekan senegaranya, Gong Zhichao. Alasannya murni demi taktik, Gong dianggap lebih memiliki peluang besar untuk menumbangkan wakil tuan rumah, Camilla Martin, di partai final.

Ye pun menyerah dua gim langsung kepada Gong. Ia mengenang betapa berat beban mental saat itu, di mana jika ia nekat menang di semifinal namun gagal meraih emas di final, seluruh China akan melabelinya sebagai pengkhianat.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215427/simak_kisah_mantan_pebulu_tangkis_supercantik_masita_mahmudin_yang_kini_sukses_jadi_pelatih_di_luar_negeri-4JTM_large.jpg
Kisah Mantan Pebulu Tangkis Supercantik Masita Mahmudin, Sukses Jadi Pelatih di Luar Negeri Usai Keluar dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215467/simak_kisah_asmara_beda_negara_pebulu_tangkis_cantik_indonesia_rusydina_antardayu_dengan_koleganya_dari_malaysia-H0cz_large.jpg
Kisah Asmara Beda Negara Pebulu Tangkis Cantik Indonesia Rusydina Antardayu dengan Pebulu Tangkis asal Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/40/3215290/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercanik_sung_ji_hyun_yang_kini_jadi_pelatih_an_se_young-OVMY_large.jpg
Kisah Mantan Pebulu Tangkis Supercantik Sung Ji-hyun, Pelatih di Balik Keganasan An Se-young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/40/3214499/mia_audina_dan_susy_susanti_bawa_indonesia_juara_piala_uber_1994-wUL9_large.jpg
Kisah Bersejarah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia Susy Susanti dan Mia Audina, Hentikan Dominasi China di Piala Uber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/40/3214075/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-NXka_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Umumkan Kehamilan Anak Pertama dengan Eks Pelatnas PBSI Rinov Rivaldy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/40/3213801/ayush_shetty-NJqK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Ayush Shetty, Rival Jonatan Christie yang Ternyata Pernah Gabung Padepokan Dubai Viktor Axelsen
