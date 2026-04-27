Media Jerman Puji Aksi Gemilang Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026: Pembalap yang Luar Biasa!

JEREZ – Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mencuri perhatian internasional setelah menunjukkan performa impresif di Moto3 Spanyol 2026. Tak hanya memukau penonton di lintasan, keberhasilan rider muda Tanah Air ini dalam melakukan aksi menyalip masif juga mendapat pengakuan khusus dari media otomotif ternama asal Jerman, Speedweek.

Veda Ega Pratama mengejutkan publik pada gelaran Moto3 Spanyol, di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu 26 April 2026 kemarin. Walaupun tak mendapat podium, rider asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu berhasil mencatatkan salah satu comeback terbaik di Sirkuit Jerez.

Veda memulai seri balapan Spanyol dengan performa tak meyakinkan. Dia berada di posisi 24 dari 26 pembalap di sesi latihan bebas pertama seri balapan tersebut.

1. Bangkit dari Keterpurukan

Pembalap berusia 17 tahun itu kemudian meningkatkan posisinya menjadi urutan 11 di sesi latihan. Pada sesi kualifikasi pertama (Q1), Veda sukses menjadi runner-up untuk lolos ke Q2.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Di sesi penentuan untuk grid itulah, performa Veda melorot. Pembalap Honda Team Asia itu finis di posisi 17 secara catatan waktu, membuatnya harus memulai balapan dari urutan 17.

Namun pada hari balapan, Veda menunjukkan kelasnya sebagai salah satu rookie terbaik di Moto3. Veda berhasil melesat dan finis di posisi keenam.