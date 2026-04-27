HOME SPORTS MOTOGP

Veda Ega Pratama Puncaki Klasemen Sementara Rookie of the Year Moto3 2026, Ungguli Brian Uriarte!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |18:05 WIB
Veda Ega Pratama puncaki klasemen sementara rookie of the year Moto3 2026. (Foto: Instagram/@ veda_54)
PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, memuncaki klasemen sementara Rookie of the Year Moto3 2026. Setelah empat race Moto3 2026, rider 17 tahun ini mengoleksi 37 angka. Ia tercatat finis kelima di Thailand, naik podium di Brasil, gagal menyelesaikan balapan di Amerika Serikat serta finis keenam di Spanyol.

Pencapaian ini masuk kategori luar biasa, mengingat Veda Ega Pratama tidak membela tim raksasa seperti KTM. Veda Ega Pratama saat ini membela pabrikan asal Jepang, Honda Team Asia, yang telah membantu perkembangan karier balapnya.

Veda Ega Pratama puncaki klasemen sementara rookie of the year Moto3 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

1. Ungguli Juara Red Bull Rookies Cup 2025

Di klasemen sementara rookie of the year Moto3 2026, Veda Ega Pratama mengungguli juara Red Bull Rookies Cup 2025, Brian Uriarte. Brian Uriarte yang kini membela Red Bull KTM Ajo baru mengemas 28 angka.

Di klasemen sementara rookie of the year Moto3 2026, Brian Uriarte menempati posisi dua di bawah Veda Ega Pratama. Sementara di klasemen sementara Moto3 2026, Brian Uriarte menempati posisi sembilan, kalah dari Veda Ega Pratama di posisi enam.

2. Siap Gabung Tim Besar?

Jika  mengakhiri musim dengan predikat Rookie of the Year Moto3 2026, peluang Veda Ega Pratama naik kelas terbuka lebar. Ada dua opsi yang dapat diambil rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut.

Opsi pertama adalah hengkang ke tim papan atas di Moto3 2027. Beredar kabar, Aspar Team memburu Veda Ega Pratama untuk musim depan.

 

Media Jerman Puji Aksi Gemilang Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026: Pembalap yang Luar Biasa!
Comeback Fantastis Veda Ega Pratama Guncang Moto3 Spanyol 2026, Tim Honda Beri Apresiasi Setinggi Langit
Respons Veda Ega Pratama Finis Posisi 6 Setelah Lewati 11 Pembalap di Moto3 Spanyol 2026
Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Posisi 6!
Hasil Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Menggila Finis Ke-6 meski Start Posisi 17!
Start 17, Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez!
