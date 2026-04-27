Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Dapat Bonus Rp50 Juta Usai Juara Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |19:05 WIB
Kiandra Ramadhipa dapat bonus Rp50 juta setelah juara di Sirkuit Jerez. (Foto: instagram/@mk.ramadhipa212)
A
A
A

PEMBALAP Indonesia Kiandra Ramadhipa mendapatkan bonus Rp50 juta setelah juara Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez pada Minggu, 26 April 2026 sore WIB. Ia mendapatkan hadiah Rp50 juta dari pegiat otomotif Haji Putra Rizky.

Di akun Instagram-nya, @hputra969_racingteam, Haji Putra Rizky membagikan bukti transfer ke Kiandra Ramadhipa sebanyak Rp50 juta. “Terima kasih @mk.ramadhipa212 kita semua bangga sekali,” tulis @mk.ramadhipa212.

1. Hadiah Mobil ke Veda Ega Pratama

Ini bukan yang pertama Haji Putra Rizky memberikan hadiah ke pembalap Indonesia. Sebelumnya pada Maret 2026, Haji Putra Rizky memberikan hadiah mobil kepada rider Honda Team Asia, Veda Ega Pratama.

Veda Ega Pratama mendapatkan mobil efek keberhasilan finis ketiga di Moto3 Brasil 2026. Saat itu, Veda Ega Pratama tercatat sebagai pembalap pertama Indonesia yang finis podium di ajang grand prix.

“Kalau udah pulang ke Indonesia, mampir ke rumahku ya jemput hadiah mobil untukmu. Terima kasih telah membuat semua kita bangga,” tulis Putra Rizky Bustaman di akun Instagram-nya, @hputra969_racingteam.

2. Kiandra Ramadhipa Lewati Pencapaian Veda Ega Pratama

Kiandra Ramadhipa keluar sebagai juara race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 yang digelar di Sirkuit Jerez. Hebatnya, gelar juara disabet rider 16 tahun itu meski memulai balapan dari posisi 17!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3214888/veda_ega_pratama_puncaki_klasemen_sementara_rookie_of_the_year_moto3_2026_veda54-9XRk_large.jpg
Veda Ega Pratama Puncaki Klasemen Sementara Rookie of the Year Moto3 2026, Ungguli Brian Uriarte!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3214931/veda_ega_pratama-VuFh_large.jpg
Media Jerman Puji Aksi Gemilang Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026: Pembalap yang Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3214911/veda_ega_pratama-lPuH_large.jpg
Comeback Fantastis Veda Ega Pratama Guncang Moto3 Spanyol 2026, Tim Honda Beri Apresiasi Setinggi Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3214861/veda_ega_pratama_finis_posisi_6_di_moto3_spanyol_2026_honda_racing-QTdN_large.jpg
Respons Veda Ega Pratama Finis Posisi 6 Setelah Lewati 11 Pembalap di Moto3 Spanyol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/38/3214846/klasemen_sementara_moto3_2026_kelar_moto3_spanyol_2026_hondateamasia-iT7U_large.jpg
Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Posisi 6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/38/3214819/veda_ega_pratama_finis_keenam_di_moto3_spanyol_2026_veda54-uthR_large.jpg
Hasil Race Moto3 Spanyol 2026: Veda Ega Pratama Menggila Finis Ke-6 meski Start Posisi 17!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement