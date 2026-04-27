Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Dapat Bonus Rp50 Juta Usai Juara Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026!

Kiandra Ramadhipa dapat bonus Rp50 juta setelah juara di Sirkuit Jerez. (Foto: instagram/@mk.ramadhipa212)

PEMBALAP Indonesia Kiandra Ramadhipa mendapatkan bonus Rp50 juta setelah juara Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez pada Minggu, 26 April 2026 sore WIB. Ia mendapatkan hadiah Rp50 juta dari pegiat otomotif Haji Putra Rizky.

Di akun Instagram-nya, @hputra969_racingteam, Haji Putra Rizky membagikan bukti transfer ke Kiandra Ramadhipa sebanyak Rp50 juta. “Terima kasih @mk.ramadhipa212 kita semua bangga sekali,” tulis @mk.ramadhipa212.

1. Hadiah Mobil ke Veda Ega Pratama

Ini bukan yang pertama Haji Putra Rizky memberikan hadiah ke pembalap Indonesia. Sebelumnya pada Maret 2026, Haji Putra Rizky memberikan hadiah mobil kepada rider Honda Team Asia, Veda Ega Pratama.

Veda Ega Pratama mendapatkan mobil efek keberhasilan finis ketiga di Moto3 Brasil 2026. Saat itu, Veda Ega Pratama tercatat sebagai pembalap pertama Indonesia yang finis podium di ajang grand prix.

“Kalau udah pulang ke Indonesia, mampir ke rumahku ya jemput hadiah mobil untukmu. Terima kasih telah membuat semua kita bangga,” tulis Putra Rizky Bustaman di akun Instagram-nya, @hputra969_racingteam.

2. Kiandra Ramadhipa Lewati Pencapaian Veda Ega Pratama

Kiandra Ramadhipa keluar sebagai juara race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 yang digelar di Sirkuit Jerez. Hebatnya, gelar juara disabet rider 16 tahun itu meski memulai balapan dari posisi 17!