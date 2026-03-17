HOME SPORTS NETTING

Situasi Timur Tengah Tak Kondusif, PBSI Tarik Partisipasi Thalita Ramadhani di Orleans Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |07:58 WIB
Tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani. (Foto: PBSI)
JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) resmi membatalkan keikutsertaan Thalita Ramadhani Wiryawan dalam turnamen Orleans Masters 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang dinilai masih berisiko bagi perjalanan internasional.

Thalita rencananya akan tampil dalam Orleans Masters 2026 pada 17–22 Maret 2026 di Palais des Sports, Orleans, Prancis. Berdasarkan hasil undian, ia seharusnya memulai perjuangannya lewat babak kualifikasi dengan menghadapi Tonrug Saeheng asal Thailand.

Namun, pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, menarik mundur Thalita setelah mempertimbangkan faktor keamanan sang pemain. Apalagi, ia harus berangkat seorang diri di tengah konflik yang masih memanas di Timur Tengah yang menjadi jalur perlintasan penerbangan.

1. Faktor Risiko Perjalanan Mandiri

“Thalita Ramadhani Wiryawan diputuskan untuk tidak tampil pada Orleans Masters 2026 dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan dalam perjalanan menuju lokasi turnamen,” kata Imam dalam keterangan PBSI, Senin (16/3/2026).

Thalita Ramadhani Wiryawan (Foto: X/@INABadminton)
“Saat ini situasi yang masih cukup dinamis di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan utama kami. Ditambah dengan kondisi Thalita yang harus melakukan perjalanan seorang diri, hal tersebut dinilai dapat meningkatkan potensi risiko selama perjalanan,” tambahnya.

 

