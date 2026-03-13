Gugur Cepat di Swiss Open, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Orleans Masters 2026

HASIL mengecewakan diraih Raymond Indra/Nikolaus Joaquin pada babak pertama Swiss Open 2026 Super 300. Mereka kini mengalihkan fokus ke Orleans Masters 2026.

Secara mengejutkan, langkah Raymond/Joaquin langsung terhenti di babak pertama Swiss Open 2026. Padahal, pasangan muda Indonesia itu sebelumnya tampil memukau dengan menembus babak semifinal All England 2026.

Di Swiss Open 2026, Raymond/Joaquin ditekuk Chen Chang Kuan/Lin Bing Wein (Taiwan). Ganda putra ranking 13 dunia itu kalah dua gim langsung dengan skor identik 17-21, dan 17-21 di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu 11 Maret 2026 dini hari WIB.

1. Tidak Ingin Cari Alasan

Raymond/Joaquin tidak ingin mencari alasan. Mereka mengungkapkan fokus menjadi biang keladi dalam kekalahan tersebut.

“Fokus kami tidak baik. Dari gim pertama sudah sempat unggul tapi terkejar dan itu sangat cepat. Poin mereka dari 1-2 bola pertama dan kami kehilangan fokus di situasi itu,” kata Raymond dalam keterangan PBSI, dikutip Jumat (13/3/2026).

“Permainan kami kurang stabil. Awal-awal sudah oke tapi hilang fokus dari pertengahan ke akhir dan itu harus menjadi bahan evaluasi buat kami,” timpal Joaquin.