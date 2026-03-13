Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gugur Cepat di Swiss Open, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Orleans Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |03:13 WIB
Gugur Cepat di Swiss Open, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Orleans Masters 2026
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin mengalihkan fokus ke Orleans Masters 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

HASIL mengecewakan diraih Raymond Indra/Nikolaus Joaquin pada babak pertama Swiss Open 2026 Super 300. Mereka kini mengalihkan fokus ke Orleans Masters 2026.

Secara mengejutkan, langkah Raymond/Joaquin langsung terhenti di babak pertama Swiss Open 2026. Padahal, pasangan muda Indonesia itu sebelumnya tampil memukau dengan menembus babak semifinal All England 2026.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Di Swiss Open 2026, Raymond/Joaquin ditekuk Chen Chang Kuan/Lin Bing Wein (Taiwan). Ganda putra ranking 13 dunia itu kalah dua gim langsung dengan skor identik 17-21, dan 17-21 di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu 11 Maret 2026 dini hari WIB.

1. Tidak Ingin Cari Alasan 

Raymond/Joaquin tidak ingin mencari alasan. Mereka mengungkapkan fokus menjadi biang keladi dalam kekalahan tersebut.

“Fokus kami tidak baik. Dari gim pertama sudah sempat unggul tapi terkejar dan itu sangat cepat. Poin mereka dari 1-2 bola pertama dan kami kehilangan fokus di situasi itu,” kata Raymond dalam keterangan PBSI, dikutip Jumat (13/3/2026). 

“Permainan kami kurang stabil. Awal-awal sudah oke tapi hilang fokus dari pertengahan ke akhir dan itu harus menjadi bahan evaluasi buat kami,” timpal Joaquin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206493//moh_zaki_ubaidillah_harus_mengakhiri_perjalanan_lebih_cepat_di_swiss_open_2026_super_300-84zO_large.jpg
Moh Zaki Ubaidillah Petik Pelajaran Penting Usai Gagal di Swiss Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206604//putri_kusuma_wardani-159t_large.jpg
Hasil 16 Besar Swiss Open 2026: Beda Nasib Putri Kusuma Wardani dengan Febriana/Meilysa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206545//apriyani_rahayu_dan_lanny_tria_mayasari-TAN2_large.jpg
Hasil 16 Besar Ruichang China Masters 2026: Lanny/Apriyani Genggam Tiket Perempatfinal, Usai Sikat Tuan Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206525//marcus_fernaldi_gideon-LbwV_large.jpg
Marcus Gideon Penasaran Jajal Kekuatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae yang Kini Jadi Ganda Putra Nomor 1 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206483//putri_kw_lolos_16_besar_swiss_open_2026_inabadminton-DOHf_large.jpg
Penyebab Putri KW Menang Telak atas Tanvi Sharma di 32 Besar Swiss Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206462//jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu_lolos_16_besar_swiss_open_2026_pbsi-LXU6_large.jpg
Rekor Pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Jimmy Wong/Lai Pei Jing Jelang 16 Besar Swiss Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement