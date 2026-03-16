Kata-Kata Putri KW Setelah Gagal Juara Swiss Open 2026

PEBULU tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, gagal menjuarai turnamen Swiss Open 2026. Putri Kusuma Wardani menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk turnamen berikutnya.

Putri KW -sapaan akrab Putri Kusuma Wardani- harus mengakui keunggulan wakil Thailand, Supanida Katethong, pada laga final yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Minggu 15 Maret 2026. Dalam pertandingan tersebut, ia kalah dua game langsung dengan skor 11-21 dan 15-21.

1. Strategi Tepat Supanida Katethong

Putri KW mengakui sang lawan menggunakan strategi yang tepat untuk mengalahkannya. Walau begitu, pebulu tangkis asal Tangerang tersebut tetap mensyukuri hasil Runner-up Swiss Open 2026.

"Pertemuan terakhir di SEA Games saya kalah jadi di sini saya dari awal berpikir pengen main terbaik, bisa mengeluarkan semuanya tapi ternyata di lapangan saya merasa under pressure. Dan Supanida menurut menggunakan strategi yang pas dengan terus membatasi bola atas dan mempercepat tempo," kata Putri dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (16/3/2026).

"Sebenarnya tetap bersyukur bisa naik ke podium runner up tapi yang disayangkan permainan saya tidak keluar dan kurang puas dengan main hari ini," tambah peraih medali perunggu BWF World Championships 2025 ini.

2. Putri KW Dapat Pengalaman Berharga

Putri KW mengungkapkan rangkaian turnamen yang diikutinya dalam beberapa pekan terakhir memberikan banyak pengalaman penting. Ia mendapat kesempatan menghadapi sejumlah pemain top dengan karakter permainan yang berbeda.