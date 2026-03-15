Tembus Final Pertama Tahun ini, Putri KW Targetkan Juara Swiss Open 2026

BASEL – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berhasil menembus babak final pertamanya di 2026. Ia pun langsung membidik gelar juara di Swiss Open 2026 Super 300.

Putri KW melaju ke final usai menaklukkan wakil Jepang, Nozomi Okuhara. Pemain unggulan pertama tersebut menang dalam dua gim 21-16 dan 21-13 di St. Jakobshalle, Basel, Sabtu 14 Maret 2026 malam WIB.

1. Pembuktian

Keberhasilan ini membuat Putri semakin termotivasi. Pemain berusia 23 tahun itu ingin membuktikan diri layak menjadi juara.

"Ini final pertama saya tahun ini jadi akan tetap fokus, jaga konsistensi, siapa pun lawannya besok saya siap," ungkap Putri dalam keterangan pers PBSI, dikutip Minggu (15/3/2026).

"Senang karena belakangan saya selalu terhenti maksimal di perempatfinal dan di Super 300 ini saya ingin membuktikan saya masih layak untuk jadi juara," tambah perempuan asal Tangerang itu.

Pada laga final, Putri akan menghadapi unggulan tujuh asal Thailand, Supanida Katethong. Laga puncak tersebut akan berlangsung pada Minggu (15/3/2026) malam WIB.