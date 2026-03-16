Pantang Kecil Hati, Alwi Farhan Petik Pelajaran Usai Jadi Runner up Swiss Open 2026

BASEL – Alwi Farhan tidak mau berkecil hati usai menjadi runner up di Swiss Open 2026. Ia mengaku mendapat banyak pelajaran berharga dari turnamen berlevel Super 300 tersebut.

Dalam laga final, Alwi kalah dari wakil Jepang Yushi Tanaka dengan poin 18-21 dan 12-21. Laga itu berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB.

1. Cukup Baik

Alwi mengatakan hasil itu sudah cukup baik buatnya. Ia mengakui Tanaka bermain dengan performa terbaiknya sepanjang dua gim.

"Pasti bersyukur, ini adalah minggu yang luar biasa. Tidak gampang juga, tantangannya ada yang harus saya lewati,” kata Alwi, mengutip dari keterangan resmi PBSI, Senin (16/3/2026).

“Sayang sekali di partai final saya merasa anti-klimaks. Tapi apa boleh buat, saya mengakui kalah dan Yushi bermain lebih baik," imbuh pria berusia 20 tahun itu.

Lebih lanjut, Alwi mengakui faktor kelelahan membuat tampil kurang garang dalam babak final. Namun, itulah tantangan yang dihadapi dalam Swiss Open 2026.