HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Swiss Open 2026: Takluk dari Wakil Jepang, Alwi Farhan Gagal Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |22:14 WIB
Hasil Final Swiss Open 2026: Takluk dari Wakil Jepang, Alwi Farhan Gagal Juara
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
BASEL - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, harus merelakan gelar juara Swiss Open 2026 setelah takluk dari wakil Jepang, Yushi Tanaka. Dalam laga final yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Minggu (15/3/2026) malam WIB, Alwi kalah dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Kedua pemain terlibat pertarungan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Alwi dan Tanaka saling mengejar angka dalam reli-reli panjang hingga kedudukan sempat imbang 9-9.

Kejar-kejaran skor terus berlanjut sampai akhirnya Tanaka berhasil mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan tipis 11-10. Usai jeda, Alwi sebenarnya sempat menunjukkan momentum positif dan berbalik unggul 14-12.

Namun, Tanaka terus memberikan perlawanan alot hingga kembali memimpin 18-16. Alwi berupaya keras untuk kembali mengejar ketertinggalan, tetapi usahanya belum membuahkan hasil manis setelah ia menyerah 18-21 di gim pertama.

Alwi Farhan PBSI

Memasuki gim kedua, Alwi terus mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Tanaka. Tunggal putra besutan Pelatnas PBSI Cipayung tersebut sempat tertinggal cukup jauh dari lawannya dengan skor 3-7.

 

