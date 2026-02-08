Christopher Rungkat/Justin Barki Bahagia Kunci Kemenangan Tim Tenis Indonesia di Playoff Piala Davis 2026

Christopher Rungkat/Justin Barki merasa senang usai mengunci kemenangan Tim Tenis Indonesia atas Tim Tenis Togo 3-0 di Playoff Piala Davis 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA - Christopher Rungkat/Justin Barki merasa senang usai mengunci kemenangan Tim Tenis Indonesia atas Tim Tenis Togo 3-0 di Playoff Piala Davis 2026. Mereka mengakui adanya suporter menambah motivasi.

Christopher/Justin berhasil mengalahkan duet Kwami Stanislas Dussey/Kadanga Kili, dalam dua set langsung dengan skor 6-0 dan 7-5. Laga itu digelar di Stadion Tenis Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/2/2026) siang WIB.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Christopher dan Justin. Selain memastikan Indonesia bertahan di Grup II Dunia Piala Davis, Tim Merah Putih juga berhasil mengobati kerinduan menang di Stadion Tenis GBK.

1. Rindu Menang

Christopher mengaku rindu menang di arena tersebut mengingat terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah Piala Davis pada 2022. Kemenangan ini semakin berarti karena disaksikan ratusan suporter yang rela menunggu meski laga sempat tertunda karena hujan.

"Kembali bermain di GBK setelah empat tahun, saya merasa sangat semangat, senang bisa bermain sebagai tuan rumah lagi. Dan ya, momentum kemenangan ini kami coba lanjutkan terus ke ronde berikutnya," ujar Christopher kepada awak media, termasuk Okezone, Minggu (8/2/2026).

Menurut pria berusia 36 tahun itu, kehadiran para suporter membuat dirinya tampil lebih percaya diri. Dukungan langsung dari mereka sangat berarti untuk mendongkrak motivasi saat bermain.

"Oh ya, pasti ekspektasi pasti tinggi kan, karena juga suporter kan pasti ingin kami menang. Enggak cuma suporter, pencinta tenis tanah air, dan juga dari PP PELTI, dari ada Kemenpora juga, mereka kan pasti secara enggak langsung punya ekspektasi kami untuk menang," tutur Christo.

"Jadi kalau saya sendiri dan Justin, kami sudah sering bermain sebagai tuan rumah di Jakarta, jadi kalau untuk saya pribadi, saya senang dengan dukungan tuan rumah dan itu yang membuat saya termotivasi lebih jauh lagi,” sambungnya.