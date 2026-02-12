Kisah Ganda Putra Bulu Tangkis No 1 China Wang Chang, Resmi Menikah dengan Bintang Tenis Meja Supercantik Qian Tianyi

Simak kisah ganda putra bulu tangkis nomor 1 China Wang Chang yang resmi menikah dengan bintang tenis supercantik Qian Tianyi (Foto: Instagram/@mssportsi)

KISAH ganda putra bulu tangkis nomor 1 China Wang Chang menarik untuk diulas. Siapa sangka, ternyata ia menikah dengan bintang tenis meja bernama Qian Tianyi.

Wang Chang merupakan salah satu pebulu tangkis ganda putra papan atas saat ini. Duetnya bersama Liang Wei Keng menghasilkan sejumlah gelar bergengsi.

Duet Wang/Liang sukses menyabet 11 titel di BWF World Tour termasuk China Open 2023, Indonesia Open 2024, dan terbaru India Open 2026. Di luar itu, mereka juara Asia 2022.

1. Kehidupan Pribadi

Di kategori beregu, Wang/Liang sukses mengantarkan Tim Bulu Tangkis China juara Asian Games 2022, Piala Sudirman 2023 dan 2025, serta Piala Thomas 2024. Sayangnya, mereka gagal menyabet emas di Olimpiade Paris 2024 dan harus puas dengan medali perak.

Meski berprestasi, kehidupan pribadinya relatif tidak diketahui publik. Tiba-tiba, Wang datang dengan kabar bahagia. Ia mengumumkan pernikahannya dengan bintang tenis meja Qian Tianyi.

Kabar bahagia tersebut diumumkan Wang lewat akun Weibo, semacam Twitter atau X di China, pada 7 Februari 2026. Ia resmi mendaftarkan pernikahannya ke catatan sipil setempat.