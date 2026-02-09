Menpora Erick Thohir Bangga Tim Tenis Indonesia Bertahan di Grup II Piala Davis 2026

Menpora RI, Erick Thohir, hadir langsung menyaksikan perjuangan Tim Tenis Indonesia di ajang Piala Davis 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, hadir langsung menyaksikan perjuangan Tim Tenis Indonesia di ajang Playoff Piala Davis 2026. Ia mengaku bangga dengan keberhasilan Christopher Rungkat dan kawan-kawan bertahan di Grup II.

Tim Tenis Indonesia telah memastikan satu tempat di Grup II Dunia Piala Davis 2026. Keberhasilan itu didapat setelah Tim Merah Putih memastikan kemenangan atas Tim Tenis Togo 3-0 di babak playoff yang berlangsung di Stadion Tenis Gelora Bung Karno (GBK), 7-8 Februari 2026.

1. Balas Dendam

Pada pertandingan hari pertama, dua tunggal putra berhasil merebut kemenangan untuk Indonesia. M Rifqi Fitriadi mencuri poin dari Noah Koffi, sedangkan Justin Barki menang atas Kwami Stanislas Dussey.

Di hari kedua, ganda putra Christopher Rungkat/Justin Barki berhasil menang atas Kwami Stanislas Dussey/Jean-Paul Kadangah Kili (6-0, 7-5). Kemenangan ini memastikan tempat Indonesia di Grup II Dunia Piala Davis 2026.

Di sela jeda pertandingan, Erick menemui para atlet tenis putra yang berlaga. Ia merasa bangga dengan kemenangan manis atas Togo. Selain memastikan tempat di Grup II dunia, hasil ini juga membalas dendam kekalahan 2-3 pada Piala Davis 2024.

"Ya senang, kan karena kemarin waktu SEA Games juga, para pemain memberikan yang terbaik, itu juara, emas. Terima kasih," kata Erick kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Senin (9/2/2026).

"Dan hari ini kan lolos ke grup dua. Tapi dengar-dengar kayaknya tadi lebih semangat lagi mau lolos ke grup seterusnya. Cuma satu-satu,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

“Nanti September (Grup II Dunia Piala Davis) Insya Allah, entah kita jadi tuan rumah, atau mungkin nanti kita bertandang, tapi sama saja tuan rumah bertandang, harus tetap bertarung," tegas Erick.