HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Guidotti Prediksi Alex Marquez Kepayahan di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |22:10 WIB
Alex Marquez bakal kepayahan di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
EKS manajer tim Red Bull KTM, Francesco Guidotti, memprediksi langkah Alex Marquez akan berat di MotoGP 2026. Sebab, pembalap tim Gresini Racing itu kini diperhitungkan oleh para pesaing.

Alex Marquez membuat kejutan dengan finis sebagai runner up di MotoGP 2025. Ia jadi satu-satunya pesaing buat sang kakak Marc Marquez yang pada akhirnya tampil sebagai juara dunia.

1. Sulit Diulangi

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

Namun, hal serupa tampaknya sulit diulangi di MotoGP 2026. Guidotti mengatakan Alex Marquez tidak akan mudah untuk mengulangi catatan manis seperti musim lalu.

Selain mulai diperhitungkan lawan, Alex Marquez menjalani tantangan baru dari Ducati Corse. Ia harus merasakan tekanan karena dukungan penuh dari pabrikan tersebut dengan motor Ducati Desmosedici GP26 spek terbaik.

"Saat itu (musim lalu), tidak ada yang memperhatikannya, dan dia memiliki kebebasan untuk balapan; setiap balapan berjalan baik dalam hal sikapnya," kata Guidotti dilansir dari Motosan, Senin (16/3/2026).

"Itu telah berubah. Sekarang ada ekspektasi karena dukungan pabrikan Ducati," tambah pria asal Italia tersebut.

 

