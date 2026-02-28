Komunitas Motor Dukung Alex Marquez dan Gresini Racing di MotoGP 2026

Alex Marquez dan Gresini Racing mendapat dukungan dari Tanah Air di MotoGP 2026 (Foto: Dok. Bold Riders)

DUKUNGAN bagi Alex Marquez dan Gresini Racing di MotoGP 2026 mengalir dari Tanah Air. Komunitas motor lintas genre terbesar di Indonesia, Bold Riders, berharap pria asal Spanyol itu menjadi yang terbaik musim ini.

Seri perdana yakni MotoGP Thailand 2026 sedang berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram. Musim lalu, Alex Marquez naik podium setelah finis kedua.

1. Sejak 2021

Adapun, Bold Riders bukan pertama kali ini menjadi bagian dari perjuangan Gresini Racing, melainkan sejak 2021. Di MotoGP 2026, logo komunitas itu akan menempel di bagian depan dekat winglet kanan dan kiri livery Ducati Desmosedici.

Wearpack yang dikenakan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer juga tak ketinggalan berlogo Bold Riders di lengan atas bagian kanan dan kiri. Matthew Raynaldi selaku perwakilan, menyambut baik kolaborasi tersebut.

Didirikan pada 2018, komunitas ini mengusung semangat “Spirit of Brotherhood” yang kental. Jadi, tidak heran Bold Riders berkembang jadi pemersatu bagi komunitas motor dengan berbagai latar belakang dan gaya berkendara dan saat ini sudah lebih dari 600 komunitas motor.

“Kebanggaan terhadap spirit of brotherhood yang sangat luas dari komunitas motor se-Indonesia inilah yang ingin terus kami bawa ke level internasional. Terlebih kami juga melihat progres positif yang signifikan dari Gresini Racing yang semakin diperhitungkan di kancah balap tertinggi MotoGP,” urai Matthew.