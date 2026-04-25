Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bikin Bangga! Atlet Berkuda Indonesia Nusrtdinov Zayan Fatih Kibarkan Merah Putih di Tashkent Uzbekistan

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |10:22 WIB
Atlet berkuda Indonesia Nusrtdinov Zayan Fatih kibarkan merah putih di Uzbekistan. (Foto: Istimewa)
A
A
A

ATLET berkuda muda Indonesia, Nusrtdinov Zayan Fatih (Dinov), berhasil mengibarkan bendera merah putih di ajang AEF/Mantena Cup CSI1*-B Tashkent 2026 yang digelar di Universal Horses Stable, Tashkent Uzbekistan pada 23-24 April 2026. Dinov meraih peringkat ketiga pada pertandingan bergengsi yang diikuti 10 peserta dan mewakili 9 negara di benua Asia serta diselenggarakan dengan sistem Borrow Horse (kuda pinjam).

1. Dinov Dikejar Waktu

Dinov yang terbang ke Uzbekistan didampingi keluarganya tiba pada Rabu 22 April 2026 dini hari dan langsung mengikuti proses drawing (pengundian kuda) yang dilaksanakan pada keesokan harinya, Kamis 23 April 2026. Minimnya waktu persiapan yang disediakan panitia penyelenggara membuat Dinov hanya menjalani satu kali sesi latihan dan hanya dapat memanfaatkan waktu 30 menit dari durasi total waktu 1 jam serta hanya diizinkan melakukan 6 kali lompatan sebelum melakoni pertandingan pada 24 April 2026. 

“Waktu persiapan memang sangat minim dan menjadi tantangan tersendiri saat proses adaptasi dengan kuda hasil drawing, saya juga merasa sangat beruntung karena didampingi oleh pelatih berkuda asal Uzbekistan, Bekzod Kurbanov yang banyak membantu saya pada saat beradaptasi dengan kuda di sana,” kata Dinov seraya mengungkapkan Bekzod Kurbanov merupakan atlet berkuda kelas elite di Uzbekistan.

Atlet berkuda Indonesia Nusrtdinov Zayan Fatih kibarkan merah putih di Uzbekistan. (Foto: Istimewa)

Adapun kelas pertandingan yang dijalani Dinov pada kejuaraan tersebut merupakan kelas terbuka (open class) yang mayoritas diikuti oleh para atlet berkuda senior terutama yang datang dari negara-negara Arab. Tercatat hanya 3 negara yang diwakili oleh atlet berkuda junior yakni Malaysia, Mesir, dan termasuk Indonesia. Dengan label pertandingan CSI1*, sudah pasti kelas tersebut dihuni oleh para atlet yang telah berpengalaman.

Saat pertandingan digelar, Dinov yang berpasangan dengan kuda Jangcy L meraih hasil clear round dan catatan waktu 56,96 detik sekaligus memastikan raihan podium ketiga, sementara posisi pertama dan kedua diduduki rider tuan rumah Uzbekistan, Dilshod Shokirov dan Anna Sigidina yang juga membukukan hasil clear round dan masing-masing meraih catatan waktu 54,91 detik dan 55,58 detik.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PP PORDASI dan seluruh pihak yang telah membantu sejak keberangkatan hingga mengikuti kejuaraan di Uzbekistan,” tutup Dinov.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement