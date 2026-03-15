Kalahkan Unggulan 1, Emosi Alwi Farhan Meledak Usai Lolos Final Swiss Open 2026

BASEL – Alwi Farhan tak bisa lagi menahan emosinya usai dipastikan lolos ke final Swiss Open 2026. Apalagi, ia menyisihkan unggulan pertama Li Shifeng di babak semifinal!

Alwi mengalahkan Li dengan poin 21-10 dan 21-19. Pertandingan itu berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Minggu (15/3/2026) dini hari WIB.

1. Balas Dukungan

Tunggal putra Pelatnas PBSI itu mengatakan, Li punya kualitas sehingga tidak mudah dikalahkan. Namun, ia berhasil tampil apik karena tidak mau mengecewakan masyarakat yang memberikan dukungan.

"Tentu tidak gampang melawan Li Shi Feng, pertandingan yang susah dengan banyak perubahan strategi tapi saya tidak mau mengecewakan penonton di Indonesia yang sudah rela tidak tidur," kata Alwi dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/3/2026).

"Terima kasih banyak buat doa dan dukungannya, sangat berarti bagi saya, merasa ditemani walaupun banyak perbedaan jam. Semoga besok (hari ini) saya bisa membawa piala ke Indonesia," tambah pria berusia 20 tahun itu.

Alwi mengatakan ketenangan adalah kunci krusial dapat tampil apik. Ia memberikan perlawanan agresif sehingga Li kerap melakukan kesalahan.

"Tadi di gim kedua setelah dia unggul jauh malah ada beberapa poin dia melakukan kesalahan sendiri. Dan di situ adalah momen kebangkitan saya,” papar Alwi.

“Saya tahu, saya bisa merasakan tekanan yang dia rasakan jadi saya tambah sedikit lagi memberi dia tekanan sehingga saya bisa balik pegang kendali sepanjang sisa laga," imbuhnya.