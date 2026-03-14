Kangen 4 Besar, Anthony Ginting Happy Tembus Semifinal Swiss Open 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |14:26 WIB
Anthony Sinisuka Ginting sangat gembira bisa menembus semifinal Swiss Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
BASEL – Anthony Sinisuka Ginting berhasil menembus semifinal Swiss Open 2026 Super 300. Ia mengaku sangat senang karena bisa melaju ke empat besar setelah sekian lama.

Anthony Ginting memastikan langkahnya ke babak tersebut usai mengalahkan Tharun Mannepalli asal India di St. Jakobshalle, Basel, Jumat 13 Maret 2026 malam WIB. Ia meraih kemenangan lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-13. 

1. Bersyukur

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Usai pertandingan, Ginting sangat bersyukur bisa melaju ke babak semifinal setelah menjalani periode sulit dalam satu tahun terakhir. Tunggal putra Pelatnas PBSI Cipayung itu menyebut cedera yang menghantuinya beberapa tahun terakhir membuatnya menjadi lebih kuat. 

“Pertama-tama pasti mengucap syukur, happy bisa tembus ke semifinal setelah waktu yang cukup lama. Memang bersyukur dengan perjalanan yang sudah dicapai, setiap cedera yang ada pastinya juga membuat saya lebih kuat lagi,” kata Ginting dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Sabtu (14/3/2026). 

Pria asal Cimahi itu mengakui meraih kemenangan atas Mannepalli bukan hal mudah. Ia menilai pemain India tersebut mampu memberikan tekanan sejak awal sampai akhir pertandingan sehingga membuatnya harus mencari cara terbaik untuk keluar sebagai pemenang.

“Pertandingan hari ini tidak mudah juga lawan Tharun, saya coba mengembangkan permainan karena dia serangannya bagus juga. Dan tadi dari gim pertama sampai terakhir pun dia juga mencoba buat push semaksimal mungkin,” ujar Ginting.

“Tapi saya coba di gim ketiga khususnya bisa memaksimalkan kondisi yang ada, waktu gim kedua sudah lumayan dapat caranya hanya ketinggalan sudah cukup jauh,” tambah pebulu tangkis berusia 29 tahun itu.

 

