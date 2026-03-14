Lolos Semifinal Swiss Open 2026, Amri/Nita Siap Habis-habisan demi Tiket Final

Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
BASEL – Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, menjaga asa tim Merah Putih untuk meraih gelar di ajang Swiss Open 2026. Melalui pertarungan sengit di babak perempatfinal, Amri/Nita berhasil menyegel tiket semifinal turnamen level BWF World Tour Super 300 tersebut.

Kemenangan ini sekaligus menempatkan mereka sebagai satu-satunya wakil non-China di babak empat besar. Langkah Amri/Nita ke semifinal diraih setelah memenangi perang saudara melawan rekan senegara, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, pada Sabtu (14/3/2026) dini hari WIB.

Pertandingan berlangsung dramatis selama tiga gim dengan skor tipis 21-18, 20-22, dan 21-19. Keberhasilan ini menjadi bukti ketangguhan mental Amri/Nita dalam menghadapi tekanan di poin-poin kritis.

1. Resep Kemenangan

Kunci keberhasilan Amri/Nita melewati hadangan rekan sendiri terletak pada kemampuan adaptasi yang cepat. Amri mengakui bahwa variasi pola permainan Adnan/Indah sempat menyulitkan, namun mereka berhasil menjaga fokus dan mengikuti kecepatan lawan.

Amri Syahnawi bersma Nita Violina Marwah
Di sisi lain, Nita mengungkapkan bahwa dirinya sempat memilih untuk tetap tenang dan meyakinkan diri sendiri pada gim penentu guna mematangkan pola serangan.

“Di akhir gim ketiga kami sudah bisa membaca pola apa yang akan mereka mainkan jadi kami lebih berani, lebih nekat untuk mematikan untuk memenangkan pertandingan,” ungkap Nita dalam keterangan resminya, Sabtu (14/3/2026).

Kesabaran dalam bertahan dan keberanian untuk melakukan serangan balik menjadi pembeda dalam laga yang berjalan sangat ketat tersebut.

 

