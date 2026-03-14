Jumpa Nozomi Okuhara, Putri KW Siap Kerja Lebih Capek di Semifinal Swiss Open 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |11:31 WIB
Jumpa Nozomi Okuhara, Putri KW Siap Kerja Lebih Capek di Semifinal Swiss Open 2026
Putri KW siap kerja lebih capek saat hadapi Nozomi Okuhara di Semifinal Swiss Open 2026
BASEL – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) siap kerja lebih capek di semifinal Swiss Open 2026. Apalagi, ia akan menghadapi Nozomi Okuhara yang terkenal memainkan bola-bola sulit.

Putri melaju ke babak semifinal Swiss Open 2026 setelah menumbangkan Pitchamon Opatniputh asal Thailand. Tunggal putri ranking enam dunia itu merebut kemenangan dramatis dalam dua gim langsung dengan skor 21-18, dan 21-19, di St. Jakobshalle, Basel, Jumat 13 Maret 2026 malam WIB.

1. Siap Capek

Putri KW beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)

Di semifinal, Putri akan menghadapi Okuhara. Tunggal putri asal Jepang itu bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan karena punya variasi pukulan yang cukup baik. 

“Lawan Okuhara yang pasti harus siap capek lagi seperti kemarin. Pasti bolanya juga akan lebih sulit dan tidak gampang mati. Dia punya spekulasi-spekulasi yang cukup baik,” kata Putri dalam keterangan PBSI, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Duel tersebut akan menjadi pertemuan ketiga mereka. Secara rekor pertemuan, keduanya imbang 1-1. Pertemuan terakhir terjadi pada 2023 di ajang Hong Kong Open yang berhasil dimenangkan Putri dalam dua gim langsung.

 

