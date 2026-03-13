Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Siap Bungkam Tharun Mannepalli di Perempatfinal Swiss Open 2026?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |11:35 WIB
Anthony Ginting Siap Bungkam Tharun Mannepalli di Perempatfinal Swiss Open 2026?
Anthony Ginting akan menghadapi Tharun Mannepalli di perempatfinal Swiss Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

ANTHONY Ginting siap membungkam Tharun Mannepalli di perempatfinal Swiss Open 2026? Sesuai jadwal, Anthony Ginting akan bersua Tharun Mannepalli di St. Jakobshalle, Swiss, dalam laga yang digelar pada Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 02.30 WIB.

Bagi Anthony Ginting dan Tharun Mannepalli, ini merupakan pertemuan pertama bagi keduanya. Saat ini Tharun Mannepalli menempati peringkat 43 dunia, sedangkan Anthony Ginting menduduki posisi 51 dunia.

1. Anthony Ginting Menang Meyakinkan 16 Besar Swiss Open 2026

Jadwal Anthony Ginting vs Wang Zhengxing di 16 Besar Swiss Open 2026

Anthony Ginting melaju ke perempatfinal Swiss Open 2026 dini hari tadi. Kepastian itu didapat Anthony Ginting setelah mengalahkan wakil China Wang Zheng Xing dengan skor 21-15 dan 21-16.

Ia mengatakan senang langkah mereka belum terhenti di Swiss Open 2026. Kemenangan itu berkat Anthony Ginting yang mempelajari kekuatan lawan secara detail.

"Pertandingan hari ini kan memang pertemuan pertama saya dengan Wang Zheng Xing. Jadi, memang antisipasi dan strateginya disiapkan hanya dari lihat di video main saja," kata Anthony Ginting dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

"Di lapangan tadi tidak mau mikir terlalu banyak, fokusnya ke diri sendiri berusaha supaya tidak melakukan kesalahan sendiri," tambah peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 ini.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
