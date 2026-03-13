Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos Perempatfinal, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu Bidik Juara Swiss Open 2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |13:38 WIB
Lolos Perempatfinal, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu Bidik Juara Swiss Open 2026!
Jafar dan Felisha incar gelar Swiss Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menargetkan meraih kemenangan di seluruh pertandingan Swiss Open 2026, yang itu berarti mereka membidik gelar juara. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu baru saja lolos ke perempatfinal.

1. Jafar/Felisha Tampil Dominan di 16 Besar

Jafar/Felisha mengalahkan wakil Malaysia Jimmy Wong/Lai Pei Jing di 16 besar Swiss Open 2026 dengan skor 21-8 dan 21-11 di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Jumat (13/3/2026) dini hari WIB. Jafar Hidayatullah bersyukur melaju ke perempatfinal.

Jafar dan Felisha lolos semifinal Indonesia Masters 2026 INABadminton.jpg

"Alhamdulillah bisa menang, lancar tanpa cedera. Hari ini memang lebih baik, jarang mati sendiri dan bisa lebih mengontrol juga, makin enak mainnya dari kemarin," kata Jafar dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Jumat (13/3/2026).

Sementara itu, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengatakan ia dan Jafar memang tampil dengan performa terbaik. Alhasil, mereka dapat mengatasi perlawanan Jimmy Wong/Lai Pei Jing secara maksimal.

"Dibandingkan pertandingan kemarin, hari ini memang lebih baik. Sudah lebih nyaman juga feeling-nya sama lapangannya," kata Felisha.

"Di sisi lain lawan banyak mati sendiri. Mereka drop jadi terlihatnya kami mendominasi padahal tidak juga," tambah Felisha.

 

