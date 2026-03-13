Advertisement
Jakarta Resmi Ditunjuk Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup Pertama di Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |09:15 WIB
Jakarta Resmi Ditunjuk Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup Pertama di Dunia
Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah edisi perdana FIA Rallycros World Cup (Foto: FIA)
FIA mengumumkan Jakarta akan menjadi tuan rumah FIA Rallycross World Cup pertama di dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 5-6 Desember 2026. Ajang ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan olahraga Rallycross sekaligus menandai ekspansi pertama disiplin tersebut ke kawasan Asia Tenggara.

Pengumuman ini menghadirkan salah satu format balap paling intens dalam dunia motorsport ke kawasan baru. Hal ini sejalan dengan ambisi FIA untuk menumbuhkan Rallycross dengan menjangkau audiens baru dan menghadirkan event kelas dunia di pasar yang tengah berkembang. 

1. FIA Rallycross World Cup

Logo FIA

FIA Rallycross World Cup 2026 akan menampilkan aksi balap wheel-to-wheel yang menjadi ciri khas Rallycross. Para pembalap kelas utama akan berkompetisi menggunakan kendaraan Euro RX1 bermesin pembakaran internal.

Ajang ini menggunakan format kompetisi Rallycross klasik yang dirancang untuk memberikan pengalaman balap yang menarik bagi penonton di sirkuit, maupun audiens global melalui siaran internasional. Lomba tersebut rencananya digelar di Jakarta International E-Prix Circuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Sirkuit tersebut akan ditransformasi menjadi lintasan Rallycross dengan konfigurasi mixed-surface. Hal ini menghadirkan tantangan spektakuler bagi para pembalap dan aksi balap jarak dekat yang menjadi ciri khas disiplin ini.

Indonesia dinilai sebagai lokasi yang ideal bagi Rallycross. Apalagi, Tanah Air memiliki basis penggemar yang besar, budaya motorsport yang kuat, serta industri olahraga dan hiburan yang terus berkembang.

FIA Rallycross World Cup 2026 akan menempatkan keterlibatan penggemar sebagai fokus utama, dengan upaya menjadikan ajang ini mudah diakses. Selain itu, para seluruh aksi balapan dapat disaksikan secara langsung dan gratis melalui kanal resmi FIA Rallycross di YouTube.

2. Langkah Penting

FIA Rallycross World Cup diselenggarakan melalui kemitraan dengan SARGA.CO, perusahaan ekosistem olahraga dan hiburan 360° terkemuka di Indonesia yang beroperasi di bidang kekayaan intelektual, hak media, teknologi, solusi strategis, serta pengalaman live event.

Hadirnya FIA Rallycross World Cup menandai langkah penting dalam pengembangan berkelanjutan Rallycross, memperluas jangkauan disiplin ini ke kawasan baru sekaligus membuka peluang baru untuk terhubung dengan penggemar, mitra, dan para pembalap di seluruh dunia.

“Dalam berbagai kejuaraan FIA, event World Cup telah terbukti mampu menghadirkan kompetisi mandiri yang menarik dan mudah diakses oleh audiens global, kata Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem.

“FIA Rallycross World Cup akan memberikan kesempatan unik bagi para penggemar untuk menyaksikan disiplin ini di panggung dunia pada 2026, dengan menghadirkan para pembalap terbaik dari berbagai wilayah dunia,” imbuhnya.

“Meski Rallycross memiliki basis sejarah yang kuat di Eropa, debut kompetisi ini di Indonesia membuka peluang partisipasi yang lebih luas sekaligus memperkuat jejak global olahraga ini,” tutup Ben Sulayem.

 

