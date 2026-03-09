Advertisement
Kisah Pembalap asal Indonesia Sean Gelalel, Pernah Menang Duel dengan Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |19:48 WIB
Kisah Pembalap asal Indonesia Sean Gelalel, Pernah Menang Duel dengan Valentino Rossi
Pembalap asal Indonesia, Sean Gelael. (Foto: Instagram/gelaelized)
KISAH pembalap asal Indonesia, Sean Gelael yang pernah menang duel dengan Valentino Rossi menarik untuk dibahas. Tepatnya dalam seri kedua FIA World Endurance Championship (WEC) 2024 yang berlangsung di Sirkuit Imola, Italia, Sean yang membela Team WRT 31 sukses mencatatkan sejarah manis.

Tak hanya naik ke podium tertinggi, pembalap kebanggaan Indonesia ini juga memenangi duel head-to-head yang mendebarkan melawan legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi.

Kemenangan ini diraih Sean bersama dua rekan setimnya, Darren Leung (Inggris) dan Augusto Farfus (Brasil), setelah melahap balapan melelahkan bertajuk 6 Hours of Imola. Mengendarai BMW M4 GT3, ketiganya mampu melakukan comeback luar biasa meski sempat tercecer di posisi belakang pada awal lomba.

1. Adu Cepat Melawan Valentino Rossi

Momen yang paling menyedot perhatian publik terjadi ketika Sean Gelael berada di balik kemudi. Saat itu, ia harus berhadapan langsung dengan mobil WRT 46 yang dikendarai oleh Valentino Rossi.

Rossi mengawali tugasnya dengan keunggulan waktu yang cukup jauh, yakni lebih dari 20 detik di depan Sean. Namun, status Rossi sebagai juara dunia MotoGP tujuh kali tidak membuat nyali Sean ciut.

Sean Gelael. Valentino Rossi. gelaelized
Sean Gelael. Valentino Rossi. gelaelized

Dengan gaya membalap yang agresif namun terukur, Sean mulai memangkas jarak det demi detik. Secara luar biasa, ia mencatatkan waktu rata-rata 1 hingga 1,5 detik lebih cepat per lap dibandingkan Rossi.

Jarak yang tadinya 20 detik menyusut drastis menjadi 19, 13, hingga akhirnya hanya tersisa 5 detik sebelum pergantian pembalap. Perjuangan mahaberat ini dilakukan Sean di tengah kondisi lintasan yang sulit akibat kerikil dan insiden di sirkuit. Duel ini menjadi kunci bagi WRT 31 untuk menempel ketat posisi depan sebelum akhirnya diselesaikan dengan sempurna oleh Augusto Farfus.

 

