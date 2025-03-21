Link Live Streaming FIA World Rally Championship 2025: Safari Kenya di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – VISION+ kembali menghadirkan aksi reli ekstrem, FIA World Rally Championship (WRC) 2025: Safari Rally Kenya, yang berlangsung dari 20 hingga 23 Maret . Kamu bisa streaming di beIN Sports melalui VISION+ dengan klik di sini. Berlokasi di Naivasha, Kenya, ajang ini menyajikan medan ekstrem Afrika yang spektakuler serta tantangan bagi para pembalap.

Safari Rally Kenya dikenal sebagai salah satu reli paling menantang dalam kalender WRC. Para pembalap harus menghadapi berbagai kondisi lintasan, mulai dari: jalan berbatu yang menguji ketahanan mobil dan strategi tim, lintasan berpasir yang bisa memperlambat kendaraan secara tiba-tiba, sungai yang harus diseberangi, memberikan tantangan tambahan dalam navigasi serta suhu panas yang menyengat, yang menguji stamina fisik dan mental pembalap.

Selain medan yang menantang, Safari Rally Kenya juga menawarkan pengalaman unik dengan kehadiran satwa liar di sepanjang lintasan. Gajah, jerapah, dan zebra sering terlihat, menjadikan reli ini semakin istimewa.

Para legenda WRC seperti Colin McRae, Richard Burns, dan Juha Kankkunen juga pernah mencatatkan kemenangan di Safari Rally Kenya, menjadikannya ajang yang penuh sejarah dan prestise.

