Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Link Live Streaming FIA World Rally Championship 2025: Safari Kenya di Vision+, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |19:21 WIB
Link Live Streaming FIA World Rally Championship 2025: Safari Kenya di Vision+, Klik di Sini!
FIA World Rally Championship 2025 bisa disaksikan streaming di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – VISION+ kembali menghadirkan aksi reli ekstrem, FIA World Rally Championship (WRC) 2025: Safari Rally Kenya, yang berlangsung dari 20 hingga 23 Maret . Kamu bisa streaming di beIN Sports melalui VISION+ dengan klik di sini. Berlokasi di Naivasha, Kenya, ajang ini menyajikan medan ekstrem Afrika yang spektakuler serta tantangan bagi para pembalap. 

Safari Rally Kenya dikenal sebagai salah satu reli paling menantang dalam kalender WRC. Para pembalap harus menghadapi berbagai kondisi lintasan, mulai dari: jalan berbatu yang menguji ketahanan mobil dan strategi tim, lintasan berpasir yang bisa memperlambat kendaraan secara tiba-tiba, sungai yang harus diseberangi, memberikan tantangan tambahan dalam navigasi serta suhu panas yang menyengat, yang menguji stamina fisik dan mental pembalap.

Dirt Rally

Selain medan yang menantang, Safari Rally Kenya juga menawarkan pengalaman unik dengan kehadiran satwa liar di sepanjang lintasan. Gajah, jerapah, dan zebra sering terlihat, menjadikan reli ini semakin istimewa.

Para legenda WRC seperti Colin McRae, Richard Burns, dan Juha Kankkunen juga pernah mencatatkan kemenangan di Safari Rally Kenya, menjadikannya ajang yang penuh sejarah dan prestise.

Dukung jagoanmu dan nikmati seluruh rangkaian balapan hanya di beIN Sports. Berlangganan sekarang dan dapatkan akses eksklusif ke semua tayangan olahraga terbaik, termasuk Formula 1, ATP Tour, dan banyak lagi!

Dengan berlangganan beIN Sports, kamu bisa menikmati streaming Formula 1, ATP Tour, dan semua liputan olahraga yang tersedia di saluran beIN Sports hanya Rp36.000,- per bulan. Streaming di dua perangkat secara bersamaan!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/08/26/43/855375/3I5VQevMAe.jpg
Sordo Rebut Gelar Perdananya di WRC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/04/43/641326/ys1lFbjBXJ.jpg
Pereli Indonesia Naik Podium di Ajang World Rally Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/27/43/636419/
Fastron World Rally Team Comeback di Hari Ketiga Acropolis Rally
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/12/17/43/543644/0h2ToU2g2L.jpg
Citroen Racing Rekrut Nasser Al-Attiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/12/16/43/543383/PiPb6atd7i.jpg
Ford Resmi Rekrut Petter Solberg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/09/27/43/507641/3bLhDn4I93.jpg
Peter Solberg Siap Melakoni Reli Prancis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement