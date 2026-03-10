Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Suarakan Perlindungan Atlet, Susy Susanti Apresiasi Ketegasan Erick Thohir Usut Kasus Pelecehan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |00:01 WIB
Suarakan Perlindungan Atlet, Susy Susanti Apresiasi Ketegasan Erick Thohir Usut Kasus Pelecehan
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. (Foto: Instagram/susysusantiofficial)
A
A
A

JAKARTA – Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menangani dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan atlet panjat tebing. Pernyataan tersebut disampaikan Susy melalui unggahan di akun Instagram resmi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir.

“Saya mengapresiasi langkah dan komitmen Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang menunjukkan keberpihakan pada perlindungan atlet,” kata Susy dilansir dari akun Instagram resmi Erick Thohir (@erickthohir), dikutip Selasa (10/3/2026).

“Respons cepat dan keseriusan pemerintah sangat penting agar korban mendapatkan keadilan dan agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” tambah peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu.

1. Dugaan Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing

Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pelatih panjat tebing Hendra Basir memicu sorotan publik. Kasus tersebut berujung pada penonaktifan yang bersangkutan dari tim nasional panjat tebing Indonesia.

Alan Budikusuma dan Susy Susanti (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
Alan Budikusuma dan Susy Susanti (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Sejumlah korban yang didampingi kuasa hukum juga telah melaporkan Hendra Basir ke Mabes Polri pada Selasa 3 Maret 2026 lalu. Laporan tersebut menjadi langkah hukum untuk mengusut dugaan tindakan yang terjadi di lingkungan pelatnas.

Menpora Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia dalam menuntaskan kasus ini. Dia menegaskan penanganan dugaan pelecehan seksual harus dilakukan secara serius dan transparan.

Selain itu, pihak Kemenpora juga membuka layanan pengaduan bagi insan olahraga yang menjadi korban pelecehan seksual maupun kekerasan fisik. Fasilitas ini diharapkan memberi ruang aman bagi para korban untuk melapor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/37/3205956/sean_gelael-cvAE_large.jpg
Kisah Pembalap asal Indonesia Sean Gelalel, Pernah Menang Duel dengan Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/43/3205785/rahmatsho_rahmatzoda_mengaku_nyaman_menjalani_ibadah_puasa_di_indonesia_rahmatzoda3-67EU_large.jpg
Respons Pemain PSIM Yogyakarta Rahmatsho Rahmatzoda soal Puasa Ramadhan Jauh dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/43/3205565/iag_2026_bisa_jadi_pintu_atlet_diaspora_ke_timnas_cabang_cabang_olahraga_di_indonesia-8uMd_large.jpg
NOC Indonesia Apresiasi IAG 2026, Bisa Jadi Pintu Atlet Diaspora ke Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/43/3205547/ketua_panitia_memastikan_kemala_run_2026_bukan_sekadar_event_lari-USJK_large.jpeg
Cek Kesiapan, Ketua Panitia Sebut Kemala Run 2026 Bukan Sekadar Event Lari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/43/3205467/lalu_hardian-TyYJ_large.jpg
Komisi X DPR Kecam Dugaan Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing, Agendakan Pemanggilan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/43/3205422/pihak_kampus_berkomitmen_membantu_pengembangan_atlet_dari_sisi_olahraga_juga_akademik-XM3I_large.jpeg
UBL Perkuat Beasiswa Atlet, Dukung Lahirnya Prestasi Olahraga Nasional
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement