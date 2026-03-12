NOC Indonesia Ulang Tahun Ke-74, Erick Thohir Dorong Konsolidasi Olahraga Nasional

KOMITE Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) merayakan ulang tahun yang ke-74 pada Rabu 11 Maret 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengatakan perayaan ini harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi olahraga nasional.

Sudah 74 tahun NOC Indonesia berdiri sebagai cikal bakal, tempat berkembang, dan jembatan para atlet Indonesia berprestasi di dunia olahraga. Perayaan hari ulang tahun itu digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Rabu 11 Maret 2026 malam WIB.

Erick Thohir hadir di ulang tahun ke-74 NOC Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Acara ini dihadiri langsung Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, hingga perwakilan dari negara sahabat. Menpora Erick Thohir pun menghadiri langsung seremoni tersebut.

1. Stakeholder Harus Bersatu demi Kemajuan Olahraga Indonesia

Erick Thohir mengatakan, perayaan ulang tahun ini harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi olahraga nasional. Erick Thohir mengingatkan, semua stakeholder harus bersatu demi kemajuan olahraga Indonesia.

"Ya, NOC sudah berdiri 74 tahun, artinya banyak sejarah, banyak juga kisah sedih yang sudah terciptakan dan terasakan," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Jakarta.

"Tetapi, tentu saya berharap dengan konsolidasi olahraga nasional, kita hormati NOC, KONI, NPC, KORMI sesuai dengan tupoksinya, tidak saling menjegal. Ya, inilah olahraga kita harus benar-benar menjadi duta bangsa dan mencerminkan kedigdayaan kita," sambung Erick Thohir.