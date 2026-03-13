Diaspora Muda Selenggarakan Indonesian-American Games 2026, KBRI Washington dan KJRI Chicago Beri Dukungan!

RENCANA penyelenggaraan Indonesian-American Games (IAG) 2026 mendapat dukungan dari perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat. Dukungan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid pada 4 Maret 2026 lalu, yang mempertemukan para pemangku kepentingan diaspora Indonesia dengan inisiator dan penyelenggara kegiatan tersebut.

Dalam forum itu, Dwisuryo Indroyono Soesilo selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Washington D.C menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang digagas generasi muda diaspora Indonesia. Ia menilai gagasan penyelenggaraan Indonesian-American Games sebagai langkah maju dan positif untuk mempererat hubungan antarkomunitas Indonesia di Amerika Serikat melalui olahraga, juga untuk menemukan atlet muda berbakat yang bisa memperkuat tim Indonesia.

Dubes Indonesia di Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Susilo. (Foto: Istimewa)

1. Diikuti Ratusan Peserta

Dwisuryo juga menyoroti semangat yang ditunjukkan penggagas kegiatan, dalam hal ini Davon Arjunaidi dan rekan-rekan, yang tetap optimistis mempersiapkan kegiatan tersebut meskipun waktu menuju pelaksanaan tersisa sekitar tiga bulan. Untuk diketahui sesuai jadwal Indonesian-American Games akan diadakan di Chicago 19-21 Juni 2026 dengan mempertandingkan lebih dari 8 cabang olahraga dan diikuti oleh ratusan peserta dari 50 negara bagian di Amerika Serikat.

Menurut Dwisuryo, keberanian generasi muda untuk mengambil inisiatif kegiatan berskala komunitas internasional patut diapresiasi. Ia bahkan menyebut semangat tersebut mengingatkannya pada masa mudanya.

“Saya melihat semangat yang sangat baik dari Davon. Ketika seusianya, saya juga memiliki energi yang sama untuk memulai berbagai hal yang positif. Apa yang diinisiasi ini merupakan kegiatan yang baik, dan secara pribadi saya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Indonesian-American Games 2026,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Dukungan juga disampaikan Trisari Dyah Paramita dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago. Ia menegaskan pihaknya menyambut baik gerakan yang diinisiasi anak muda Indonesia di diaspora, terutama yang bertujuan memperkuat jaringan komunitas serta identitas kebangsaan.