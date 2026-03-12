Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Update Kasus Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Atlet Panjat Tebing, Yenny Wahid Pastikan FPTI Fokus Lindungi Korban

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |19:05 WIB
Update Kasus Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Atlet Panjat Tebing, Yenny Wahid Pastikan FPTI Fokus Lindungi Korban
Yenny Wahid update kasus dugaan pelecehan seksual terhadap atlet panjat tebing. (Foto: Instagram/@yennywahid)
A
A
A

JAKARTA – Update kasus dugaan pelecehan seksual terhadap atlet panjat tebing disampaikan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Yenny Wahid. Dia memastikan FPTI fokus lindungi korban.

Ya, dunia panjat tebing Indonesia tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang menyeret nama mantan pelatih Pelatnas Panjat Tebing Indonesia, Hendra Basir. Kasus ini memicu perhatian publik sekaligus mendorong langkah serius dari (FPTI).

Pelatnas Panjat Tebing jelang SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

1. Update Kasus

Yenny Wahid mengungkapkan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus tersebut. Dia memastikan federasi terus memantau proses yang berjalan dan memberikan dukungan kepada para atlet yang menjadi korban.

Menurut Yenny, para atlet yang diduga menjadi korban telah sepakat membawa persoalan ini ke jalur hukum. Laporan resmi telah disampaikan kepada pihak kepolisian dengan pendampingan dari federasi.

"Memang para atlet sudah memutuskan untuk membuat laporan ke Polisi dan kami dari Federasi mendampingi, menyediakan pengacara bagi mereka. Kami siap berdiri di belakang mereka," ujar Yenny kepada awak media, termasuk iNews Media Group di The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu 11 Maret 2026 malam WIB.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
