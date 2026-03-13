Moh Zaki Ubaidillah Petik Pelajaran Penting Usai Gagal di Swiss Open 2026

BASEL – Moh Zaki Ubaidillah harus mengakhiri perjalanan lebih cepat di Swiss Open 2026 Super 300. Ia mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari ajang tersebut.

Pemain yang akrab disapa Ubed itu menelan kekalahan dari Li Shi Feng dengan poin 22-24, 21-16, dan 16-21 dalam babak 32 besar. Laga itu berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu 11 Maret 2026 malam WIB.

1. Permainan

Ubed tetap bersyukur meski tidak dapat melaju ke babak 16 besar karena terbebas dari cedera. Namun, ia cukup kecewa dengan permainannya dalam pertandingan tersebut.

"Pertama saya mengucap syukur alhamdulillah sudah bisa diberi permainan dengan lancar tanpa cedera," kata Ubed, dikutip Jumat (13/2/2026).

"Dari permainan, di gim pertama sudah sempat mengontrol dan sudah sempat unggul. Tapi dari situ ada beberapa saya salah pengembalian akhirnya kondisinya berbalik," tambah pria asal Jawa Timur itu.